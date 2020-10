Des milliers d'étudiants attendus pour être formés aux futurs besoins du Québec

MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Près de 5 000 formations professionnelles, collégiales et universitaires seront présentées au Salon virtuel de l'étudiant qui sera en ligne au lien : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/ du 29 octobre au 6 novembre 2020.

Organisé par L'Événement Carrières, ce salon s'adresse aux étudiants du Québec de 13 à 25 ans qui désirent s'informer sur les formations proposées par les établissements du Québec. «De toute évidence, le contexte actuel de la COVID-19 amène les jeunes à se questionner sur le choix de carrière qu'ils devront faire. Ce salon est l'occasion à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui désirent être informés sur les formations offertes dans de nombreux établissements du Québec. » a tenu à souligner monsieur Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

Des formations en réponse aux besoins actuels et futurs :

Ce n'est pas moins de 750 formations collégiales, 200 formations professionnelles et 4000 formations universitaires que les exposants du salon auront à offrir aux visiteurs, dans plusieurs régions du Québec.

Comme pour l'emploi, la situation actuelle impacte sur l'offre de formations. En effet, certains secteurs sont en recherche de milliers d'étudiants afin de combler les besoins prévus de la société québécoise dans les prochaines années. C'est le cas des domaines de la santé et des soins aux personnes, de la chimie-biologie ou encore de l'informatique et des TI, avec une offre importante de formations proposées au salon.

Mais, chaque étudiant pourra trouver son bonheur avec un large éventail d'offres touchant tous les domaines d'activités. Les formations proposées vont de l'administration, à l'agroalimentaire en passant par les énergies renouvelables, les jeux vidéo, ou encore la comptabilité, l'art, l'éducation, les sciences et des formations atypiques comme la plongée professionnelle.

On remarque que la situation actuelle a aussi modifié l'offre des établissements, avec plus de la moitié d'entre eux qui proposent maintenant leurs formations en ligne au lieu du format présentiel.

1 semaine de salon et 2 jours de clavardage :

Du 29 octobre au 6 novembre, les visiteurs pourront se rendre sur les kiosques des exposants afin de consulter les programmes des établissements et obtenir toutes les informations utiles.

Durant les deux journées de clavardage, les 29 et 30 octobre, les visiteurs pourront discuter directement avec les exposants, par écrit ou vidéo, afin de se présenter et poser toutes leurs questions.

De l'information pour guider les étudiants :

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de certains secteurs dans le Pavillon orientation et découverte des métiers ou plusieurs exposants seront là pour présenter leur secteur, tels que le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Ordre des ingénieurs du Québec et bien d'autres.

Des conférences permettront aussi aux étudiants d'assister gratuitement à de nombreuses conférences, en direct ou en rediffusion, afin de faire le plein d'informations utiles.

Public : Les jeunes du niveau secondaire, 3, 4, 5, du collégial et du niveau universitaire désirant changer de formation, ainsi que les parents.

Informations pratiques

Du 29 octobre à 10h au 6 novembre à 18h

Clavardage : 29 et 30 octobre - de 10h à 18h les deux jours

Pour s'inscrire, les visiteurs doivent se rendre sur le lien du salon : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/

Liste des exposants présents (mise à jour chaque semaine) : liste des exposants Salon virtuel de l'étudiant

Pour plus d'informations , visitez : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

