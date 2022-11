Des membres de la communauté hispanique trouvent aide et espoir chez les Alcooliques anonymes

Le Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes offre son soutien et des publications en espagnol aux membres et à quiconque cherche de l'aide pour arrêter de boire.

NEW YORK, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Les membres de la communauté hispanique trouvent aide et soutien pour devenir sobres et le rester dans les réunions qui ont lieu à travers les États-Unis et le Canada. Ceux et celles dont la première langue est l'espagnol ont aussi à leur disposition tout un éventail de livres, brochures et autres documentations - y compris le livre Les Alcooliques anonymes (« le Gros Livre »). L'application Meeting Guide des AA aide aussi l'utilisateur à trouver des réunions en espagnol dans sa région ou en ligne.

Pour soutenir les membres locaux qui tendent la main des AA aux personnes aux prises avec un problème d'alcool, y compris dans la communauté hispanique, l'association des AA demande au Bureau des Services généraux (BSG) de produire des publications et de la documentation en espagnol. Maintenant que la quatrième édition espagnole du Gros Livre est en cours de production, un appel est lancé aux membres qui veulent proposer leur histoire personnelle pour publication. Bien que les documents et communications des AA soient publiés dans les trois langues : anglais, espagnol et français, cette édition du Gros Livre présente les témoignages de membres hispanophones qui partagent ainsi leur expérience, leur force et leur espoir.

L'an dernier, les Alcooliques anonymes ont publié la brochure Les femmes hispaniques chez les AA, recueil d'histoires personnelles de femmes hispanophones membres des AA venues de tous les coins du pays et de tous les horizons sociaux et économiques. « J'avais l'impresion de les connaître, et qu'elles me connaissaient, et en peu de temps, je me suis sentie chez moi parmi les AA. J'ai réalisé que le programme était plus facile à comprendre en espagnol avec des femmes hispaniques, et cela était très important au début de mon rétablissement. » (Esther, Les femmes hispaniques chez les AA.)

De plus, le AA Grapevine, journal international des AA, publie La Viña, un magazine en langue espagnole qui présente les témoignages de membres des AA sur des sujets tels que la sobriété émotive, le service spirituel, etc.

Ce mois-ci, dans un nouveau livre espagnol du AA Grapevine : Sobriedad emocional : Más allá del horizonte , des membres décrivent les changements positifs que la sobriété leur a apportés au fur et à mesure qu'ils mettaient en pratique les principes des AA dans tous les domaines de leur vie.

Quiconque désire assister à une réunion des AA peut en trouver une en contactant le Bureau central ou l'Intergroupe local, ou en ligne grâce à l'application Meeting Guide.

Les Alcooliques anonymes sont là pour quiconque désire arrêter de boire. Pour en savoir plus sur les AA, rendez-vous sur aa.org.

