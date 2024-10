la 33e édition de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La 33e Course à la vie CIBC annuelle de la Société canadienne du cancer, qui a eu lieu le 6 octobre, a réuni 55 000 participants et bénévoles, dont 13 000 membres de l'équipe de la Banque CIBC qui ont enfilé leurs chaussures dans 53 sites de la Course d'un océan à l'autre. Plus de 15 millions de dollars ont été recueillis cette année, dont 2,5 millions de dollars par l'équipe de la Banque CIBC. Les fonds recueillis continueront d'être investis dans la recherche révolutionnaire sur le cancer du sein et dans des programmes de soutien empreint de compassion visant à améliorer le traitement, la prévention, la détection, le diagnostic, le bien-être et la survie, et à faire en sorte que les personnes atteintes de cancer du sein vivent une vie plus riche, plus longtemps.

Des membres de l’équipe de la Banque CIBC de partout au pays se sont joints à leur collectivité le 6 octobre lors de l’édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, qui a permis de recueillir plus de 2,5 millions de dollars. (Groupe CNW/CIBC)

« Des milliers de Canadiens ont enfilé leurs chaussures dimanche dernier, déterminés à amasser des fonds essentiels pour soutenir cette cause qui touche bon nombre d'entre nous. Nous remercions les membres de notre équipe, nos clients et nos proches qui ont couru, marché et soutenu cette cause très importante », a déclaré Richard Jardim, chef de l'information et vice-président à la direction, Technologie, Banque CIBC.

Depuis près de trente ans, l'équipe de la Banque CIBC est fière de courir aux côtés de ses compatriotes canadiens et de ses incroyables partenaires de la Société canadienne du cancer pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sein. La sensibilisation accrue, la recherche et l'amélioration du traitement ont permis de réduire de près de la moitié le taux de mortalité liée au cancer du sein depuis le milieu des années 1980.

« Nous sommes très fiers de la participation à la course de cette année et de l'incidence que les fonds recueillis auront sur les personnes qui vivent avec le cancer du sein, aujourd'hui ou à l'avenir », a déclaré Anna Goncalves, première vice-présidente, Services consultatifs RH et Transformation de l'effectif et leadership, Banque CIBC.

Cette année marque le 28e anniversaire de l'équipe de la Banque CIBC en tant que commanditaire principal de la Course à la vie CIBC. Nous avons recueilli 64,5 millions de dollars à ce jour pour des programmes de recherche, de traitement, d'éducation et de soutien liés au cancer du sein partout au pays. Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez encore changer les choses en partageant un message d'espoir pour montrer votre soutien à un être cher. Pour chaque message envoyé, la Fondation CIBC fera un don de 10 $ à la Société canadienne du cancer en votre nom.

« Merci à notre partenaire de longue date, la Banque CIBC, et à sa communauté d'employés, d'amis et de membres de la famille, pour une autre année marquante de collecte de fonds pour des programmes vitaux de recherche et de soutien sur le cancer du sein, a déclaré Laurie Benner, vice-présidente par intérim, Programmes Signature à la Société canadienne du cancer. Le succès de l'événement de cette année réaffirme notre conviction selon laquelle lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons améliorer des vies maintenant et transformer l'avenir du cancer pour toujours. »

Merci de contribuer à la collecte de fonds qui favorisent la réalisation d'importants programmes de recherche et de soutien qui feront une différence réelle et durable pour les personnes atteintes du cancer du sein.

