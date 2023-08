CHARLOTTETOWN, PE, le 16 août 2023 /CNW/ - Personne au Canada ne devrait avoir à choisir entre l'achat de médicaments prescrits et nourrir sa famille. Malheureusement, plusieurs personnes font face à ce dilemme chaque jour. Le gouvernement du Canada est conscient que pour de nombreuses personnes, le coût de leurs médicaments est un obstacle de plus à l'accès aux services de santé essentiels dont elles ont besoin.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Mark V. McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), ont annoncé aujourd'hui que les résidents de l'Î.-P.-É. ont économisé plus de 675 000 $ sur plus de 77 000 prescriptions.

En juin 2023, le programme de prescription assorti d'une quote-part de 5 $ de l'Î.-P.-É. a réduit la quote-part pour près de 60 % des médicaments utilisés régulièrement par les Insulaires pour des médicaments admissibles pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et la santé mentale couverts par les programmes de médicaments publics. Le Programme de couverture des médicaments onéreux a aussi été modifié afin de rendre le programme accessible à chacun, quel que soit son revenu. De plus, en juillet 2023, l'Î.-P.-É. a également ajusté le Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments afin de réduire le plafond annuel des dépenses d'un ménage pour les médicaments admissibles.

Ces améliorations constituent une étape déterminante du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance (PAAAMO), dans le cadre duquel l'Î.-P.-É bénéficie d'un financement du gouvernement fédéral pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et en diminuer le coût pour les Insulaires. Pour en savoir plus sur les mesures prises par l'Î.-P.-É. en ce qui concerne le coût des médicaments sur ordonnance, cliquez ici.

Ce partenariat entre le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard continue d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels et de les rendre plus abordables pour les personnes les plus vulnérables, notamment les résidents de l'Île non assurés, les aînés et les familles qui doivent assumer un coût élevé pour des médicaments.

Citations

« Pour trop de Canadiennes et de Canadiens, le coût des médicaments est un obstacle supplémentaire à l'accès aux soins de santé qui leur sont nécessaires. Depuis l'annonce du PAAAMO en août 2021, davantage de résidents et de familles de l'Île-du-Prince-Édouard ont bénéficié d'un accès aux médicaments essentiels à un coût plus abordable. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Il est très important que le coût ne soit pas un obstacle à l'accès aux médicaments. Il s'agit d'une grande amélioration de l'accessibilité et de l'abordabilité des médicaments à l'Î.-P.-É. Cela signifie plus d'argent dans les poches des Insulaires. »

L'honorable Mark V. McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le coût des médicaments sur ordonnance peut être un obstacle supplémentaire aux soins de santé qui sont nécessaires à de nombreux habitants de l'Î.-P.-É. Je suis ravi de constater que le programme de prescription assorti d'une quote-part de 5 $ a déjà permis aux Insulaires d'économiser près de 675 000 $ pour des médicaments et des traitements essentiels depuis son lancement en juin. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement des changements apportés précédemment par le gouvernement de l'Î.-P.-É. pour améliorer l'accès aux médicaments, y compris l'ajout de 61 médicaments à la liste des médicaments couverts. Il s'agit notamment de médicaments utilisés dans le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, de la migraine, de la sclérose en plaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire.

En mars 2023, le gouvernement du Canada a soutenu l'Î.-P.-É., qui a annoncé l'élargissement de la couverture provinciale pour les médicaments afin de réduire la somme déboursée par les Insulaires pour de nombreux médicaments sur ordonnance. La province a notamment élargi l'accès au Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments et amélioré l'accès au Programme de couverture des médicaments onéreux.

a soutenu l'Î.-P.-É., qui a annoncé l'élargissement de la couverture provinciale pour les médicaments afin de réduire la somme déboursée par les Insulaires pour de nombreux médicaments sur ordonnance. La province a notamment élargi l'accès au Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments et amélioré l'accès au Programme de couverture des médicaments onéreux. En décembre 2022, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Î.-P.-É. ont ajouté une nouvelle série de médicaments à la liste des médicaments couverts, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire, Zejula® (tosylate de niraparib) et Lynparza® (olaparib).

et le gouvernement de l'Î.-P.-É. ont ajouté une nouvelle série de médicaments à la liste des médicaments couverts, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire, Zejula® (tosylate de niraparib) et Lynparza® (olaparib). En août 2022, l'Î.-P.-É a renforcé les services de santé mentale au sein de la collectivité en ajoutant au Programme de médicaments pour la santé mentale communautaire des antipsychotiques à action prolongée de deuxième génération, à la demande des fournisseurs de soins de santé locaux. Parmi les autres améliorations apportées, nous pouvons mentionner la modification des exigences d'obtention d'une autorisation spéciale pour 23 médicaments figurant sur la liste du régime d'assurance-médicaments. Cette modification facilite l'accès des médecins qui souhaitent fournir ces médicaments aux habitants de la province.

En juin 2022, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Î.-P.-É. ont annoncé que les résidents de l'Île pourraient obtenir sans frais divers médicaments destinés au traitement de la toxicomanie dans le cadre du Programme de réduction des risques liés à la consommation de substances.

