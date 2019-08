Des maisons des collectivités mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse vont faire l'objet d'améliorations de l'efficacité énergétique

GOLD RIVER, NS, le 29 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures vertes aide les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à accroître leur résilience aux changements climatiques. Cela permet aussi de préserver la santé publique, de protéger l'environnement et de créer une économie axée sur la croissance écologique.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Hugh MacKay, député provincial de Chester-St. Margaret's, au nom de l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines, et le chef Paul Prosper, responsable des questions d'énergie à l'Assemblée des chefs mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé un financement commun visant à améliorer l'efficacité énergétique d'environ 2 400 maisons admissibles situées dans les réserves et appartenant aux bandes dans les 13 collectivités mi'kmaw en Nouvelle‑Écosse.

Les travaux consisteront à trouver les sources de déperdition de chaleur, les infiltrations d'air et les problèmes d'humidité dans les logements et à prendre des mesures pour les réduire. Les améliorations comprendront l'ajout de matériaux d'isolation, l'atténuation de l'humidité et l'augmentation de la ventilation, ainsi que des pompes à chaleur. Ces rénovations permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'améliorer le confort des résidents dans leur maison, leur santé et leur qualité de vie. De plus, grâce à ce projet, les coûts énergétiques des collectivités en question diminueront.

Le gouvernement du Canada investit 10,5 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 3,5 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans des logements écoénergétiques et verts sont essentiels pour la santé et la prospérité de tous les Canadiens. L'annonce faite aujourd'hui concernant les améliorations à des maisons mi'kmaw en Nouvelle-Écosse montre que le gouvernement s'engage à investir dans l'infrastructure verte qui crée des collectivités saines où les gens pourront vivre, travailler et élever leurs enfants pendant des générations. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« La Nouvelle-Écosse est un leader au Canada dans la lutte contre le changement climatique; l'efficacité énergétique occupe une grande partie de son travail et de sa réussite. Nous sommes heureux de nous associer à des collectivités mi'kmaw pour ce projet, afin que les membres qui y vivent puissent profiter des modernisations, ainsi que des emplois, de la formation et des futures occasions qui suivront. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines

« Nous sommes ravis de travailler de nation à nation pour amener des changements positifs sur la façon dont l'énergie est utilisée dans nos maisons mi'kmaw. Avec l'appui du projet pour l'efficacité énergétique des maisons mi'kmaw, nos collectivités peuvent trouver des façons novatrices de mieux préserver et protéger l'endroit où nous sommes chez nous depuis des temps immémoriaux. »

Chef Paul Prosper, responsable des questions d'énergie à l'Assemblée des chefs mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse

« Ce financement nous permettra de poursuivre et d'étendre nos projets actuellement en cours dans les collectivités mi'kmaw. Non seulement les améliorations de l'efficacité énergétique aideront les participants à diminuer le montant de leur facture d'énergie, mais elles permettront aussi de réduire les émissions, ce qui contribuera à l'avenir énergétique propre de la Nouvelle‑Écosse. »

Stephen MacDonald, président-directeur général, EfficiencyOne

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport, et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport, et dans les communautés nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont cinq milliards de dollars qui serviront à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique des collectivités rurales mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial de deux ans qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration



Innovation



Croissance propre et changement climatique



Commerce et investissement



Infrastructure

Liens connexes

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Kendra Wilcox, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-549-8856, kendra.wilcox@canada.ca; Gary Andrea, Conseiller, Relations avec les médias, Ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, Gary.andrea@novascotia.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.camailto:infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca