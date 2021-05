Des services de soutien en santé mentale et en toxicomanie seront offerts sur place dans le nouvel immeuble de micrologements

WINNIPEG, MB, le 21 mai 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba s'associent à la famille Pollard de Winnipeg afin de construire, dans le quartier Centennial de Winnipeg, des logements pour protéger les personnes vulnérables en situation d'itinérance qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Home First Winnipeg Inc., un organisme de bienfaisance sans but lucratif créé par la famille Pollard pour offrir des logements de qualité qui sont sûrs et abordables aux personnes en situation d'itinérance à Winnipeg, concevra et construira l'immeuble de trois étages et de 47 micrologements. La famille Pollard verse un don de 3,9 millions de dollars à Home First Winnipeg pour la réalisation de cet ensemble de 8 millions de dollars.

Ce nouvel ensemble de logements sûrs, qui sera situé au 390, avenue Ross, comprendra une cuisine commerciale et une salle à manger commune au rez-de-chaussée, ainsi qu'une salle de séjour, une salle de jeu, une salle de télévision pour les interactions sociales et une salle ronde pour les activités culturelles autochtones. Du personnel sera sur place en tout temps pour offrir du soutien aux résidents. Des cours clôturées seront aménagées, et les locataires pourront profiter d'une terrasse extérieure et d'un jardin communautaire.

Les résidents ne seront pas tenus de vivre dans la sobriété, mais des services de soutien seront fournis aux personnes qui cherchent à se remettre d'une dépendance. Quinze des 47 logements seront accessibles aux personnes handicapées.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent plus de 1,1 million de dollars dans ce projet en vertu de l'Entente sur le logement Canada-Manitoba, signée par les deux gouvernements en 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette entente bilatérale de 10 ans fournira presque 450,8 millions de dollars en financement conjoint pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires. De plus, elle soutiendra les priorités du Manitoba liées à l'abordabilité du logement et à la réparation et la construction d'habitations.

Un montant supplémentaire de 800 000 $ est fourni en vertu de l'accord bilatéral sur les priorités partagées en matière de santé. La province continuera de financer l'ensemble au moyen d'un engagement d'exploitation annuel, qui comprendra des allocations pour le logement et les repas versées au titre du Programme d'aide à l'emploi et au revenu, ainsi qu'au moyen d'une subvention au loyer de l'Allocation pour le logement Canada-Manitoba et d'un financement en vertu de l'accord bilatéral sur les services en santé mentale et en toxicomanie.

Le gouvernement du Canada fournit également une subvention d'immobilisations de 100 000 $ par l'intermédiaire de Vers un chez-soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. La Ville de Winnipeg verse quant à elle une subvention d'immobilisations de 100 000 $.

Les travaux de construction de l'ensemble devraient commencer cet été.

« Notre gouvernement sera toujours là pour aider les personnes dans le besoin. C'est pourquoi nous investissons dans ce projet important. Ce complexe résidentiel est plus qu'un simple endroit sûr et abordable où se loger, c'est la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables de notre ville qui viennent ici lorsqu'elles n'ont nulle part où aller. Je remercie toutes les personnes qui participent à ce projet de leur dévouement envers la collectivité; c'est grâce à elles que l'annonce d'aujourd'hui est possible. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des initiatives comme celle de l'ensemble de Home First Winnipeg Inc. afin que, collectivement, nous soyons mieux en mesure d'aider les personnes vulnérables à trouver le soutien dont elles ont besoin. Notre gouvernement travaille en collaboration avec le gouvernement du Manitoba pour relever les défis les plus urgents en matière de logement dans la province. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le gouvernement du Manitoba reconnaît que trouver des logements pour protéger les personnes et les familles vulnérables à l'itinérance est un enjeu complexe qui nécessite la collaboration de tous les ordres de gouvernement, des parties prenantes et de la collectivité. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada et à la famille Pollard pour offrir une solution novatrice à l'itinérance. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

« Notre famille est très heureuse de mettre sur pied cette ressource importante pour notre communauté. Nous pensons que fournir des logements sûrs et sécurisés dans l'optique du « logement d'abord » est une étape essentielle afin d'améliorer la ville pour les personnes qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance. Nous sommes très reconnaissants aux gouvernements provincial et fédéral d'avoir si bien soutenu ce projet, et nous aimerions également remercier End Homelessness Winnipeg et la Ville de Winnipeg de leur aide. Enfin, un grand merci au quartier Centennial pour son accueil si chaleureux. » - John Pollard, Home First Winnipeg

L'offre de logements aux personnes en situation d'itinérance demeure une priorité pour le gouvernement du Manitoba . Entre avril 2020 et mars 2021, le ministère des Familles et ses partenaires communautaires ont logé 1 746 personnes vulnérables, y compris des personnes en situation d'itinérance et des personnes qui vivaient dans des logements temporaires ou qui fuyaient une situation de violence familiale.

. Entre avril mars 2021, le ministère des Familles et ses partenaires communautaires ont logé 1 746 personnes vulnérables, y compris des personnes en situation d'itinérance et des personnes qui vivaient dans des logements temporaires ou qui fuyaient une situation de violence familiale. Le budget provincial de 2021 englobe près de 5 millions de dollars pour les personnes en situation d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19. La province continuera de protéger et de soutenir les personnes et les jeunes vulnérables au Manitoba au moyen de refuges et de programmes.

au moyen de refuges et de programmes. En mars, le gouvernement du Manitoba a annoncé l'octroi d'un financement de 2,56 millions de dollars à l'Association du logement sans but lucratif du Manitoba pour l'aider à offrir un soutien global aux personnes et aux familles en situation d'itinérance afin qu'elles puissent obtenir un logement et le conserver.

a annoncé l'octroi d'un financement de 2,56 millions de dollars à l'Association du logement sans but lucratif du pour l'aider à offrir un soutien global aux personnes et aux familles en situation d'itinérance afin qu'elles puissent obtenir un logement et le conserver. Depuis 2016, le gouvernement du Manitoba a appuyé la création de 713 logements locatifs sociaux et abordables. La province a également soutenu l'accession à la propriété de plus de 220 ménages grâce à des partenariats avec des municipalités, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes.

a appuyé la création de 713 logements locatifs sociaux et abordables. La province a également soutenu l'accession à la propriété de plus de 220 ménages grâce à des partenariats avec des municipalités, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie de la population canadienne.

