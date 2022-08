La FCI investit 3,4M$ pour propulser la recherche du Laboratoire de sources femtosecondes.

VARENNES, QC, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Laboratoire de sources femtosecondes (LSF)/Advanced Laser Light Source (ALLS), infrastructure unique au Canada et basée à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), a reçu près de 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures (FISM) de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI).

L'annonce de cet octroi visant à soutenir la gestion des installations de pointe et à stimuler des projets de recherche innovants a été faite le 19 août par François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Au total, plus de 628 millions de dollars seront investis grâce à ce concours pour répondre aux besoins d'exploitation et de maintenance continus de 19 installations de recherche d'importance nationale dans 14 établissements au Canada, incluant ALLS, à l'INRS.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les équipes finalistes de ce prestigieux concours. Cet investissement va nous permettre d'éliminer bon nombre d'obstacles à l'utilisation de l'infrastructure, qui demeure complexe et coûteuse pour ses utilisatrices et utilisateurs, et de maintenir en poste et d'élargir notre excellente équipe technique, lance le professeur François Légaré, directeur scientifique du laboratoire ALLS. Une plus grande utilisation du laboratoire lui permettra de demeurer un centre d'excellence en science ultrarapide à l'échelle internationale. »

Un laboratoire de pointe aux nombreuses applications

Situé au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS, à Varennes, le laboratoire ALLS est une infrastructure de recherche de calibre international axée sur la science et les technologies lasers ultrarapides. Ses applications révolutionnaires ont une incidence pour plusieurs disciplines telles que la physique, la chimie, la biologie, les télécommunications, et les matériaux avancés.

C'est, entre autres, l'utilisation de technologies lasers pour étudier la matière, dont un laser d'une puissance sans précédent au Canada (750 térawatts), qui lui permet de mener des recherches de pointe dans ces domaines.

La fabrication de batteries plus efficaces, l'utilisation de l'imagerie par rayons X pour favoriser une agriculture plus durable et pour lutter contre l'insécurité alimentaire, ou encore la détection précoce des maladies sont quelques-unes des nombreuses applications du laboratoire ALLS. Le laboratoire permet de faire avancer les secteurs clefs d'innovation du Canada.

Une infrastructure unique accessible à la relève en recherche

Le Laboratoire de sources femtosecondes attire des chercheuses et des chercheurs de haut calibre de partout au Canada ainsi que d'institutions internationales basées entre autres aux États-Unis, en France, en Autriche, en Suède, en Allemagne, en Italie, en Grèce et au Japon. Il met à profit leur expertise et leur savoir-faire en physique, en laser et optique, en chimie, en informatique, en biologie, en médecine et en biochimie.

Si des investissements précédents du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du réseau américain LaserNetUS, dont ALLS est membre, ont facilité l'accès de cette infrastructure pour plusieurs scientifiques, cette subvention permettra à la relève en recherche de se former et d'innover dans divers domaines en ayant aussi accès à ces sources lasers uniques au Canada.

« Ce financement est une occasion sans précédent pour les chercheuses et chercheurs en début de carrière qui pourront enfin accéder à cette infrastructure pour leurs travaux. C'est une grande nouvelle pour notre groupe, mais aussi pour toute la communauté de recherche », confie Heide Ibrahim, associée de recherche à l'INRS et professeure auxiliaire à l'Université d'Ottawa, qui fait partie des scientifiques qui pourront utiliser les installations du laboratoire ALLS pour leurs propres projets.

« L'avenir des lasers de haute puissance s'annonce brillant, et l'expertise du Canada lui permet de s'ériger en chef de file dans ce domaine et de rayonner à l'international », conclut le professeur Légaré.

En plus de François Légaré et de Heide Ibrahim, les professeurs Patrizio Antici et Tsuneyuki Ozaki font partie de l'équipe de gestion de ALLS, qui figure parmi les équipes lauréates du concours dans le cadre du FSIM.

L'équipe souhaite remercier les membres du comité-conseil scientifique et du comité de planification stratégique du laboratoire ALLS - particulièrement sa coprésidente, la professeure Donna Strickland, et son coprésident, Steve MacLean, docteur en physique pour avoir soutenu ce projet de financement. Le projet a également aussi bénéficié de la contribution de plusieurs collègues de l'INRS et d'autres institutions canadiennes.

