/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
02 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invitent les représentantes et représentants des média à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].
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DATE :
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Le 2 juillet 2026
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HEURE :
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15 h 30
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LIEU :
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La Malbaie
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* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected], 367 995-6635
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