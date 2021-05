Des journalistes de renom participeront au Sommet de Cision sur l'état des médias

Un événement virtuel de deux jours pour les professionnels en relations publiques.

Au programme : tendances, meilleures pratiques et conseils d'expert

MONTREAL, 10 mai 2021 /CNW/ - Comment obtenir des renseignements indispensables sur l'industrie, faire naître des idées novatrices et encourager des discussions sans tabous? Il suffit de rassembler des professionnels en relations publiques (RP) et quelques-unes des plus grandes sources médiatiques et chefs de file de l'industrie en Amérique du Nord! Cision organise son tout premier Sommet sur l'état des médias (State of the Media Summit, en anglais seulement), un événement virtuel gratuit et interactif. À cette occasion, des journalistes révéleront comment les professionnels en RP peuvent naviguer efficacement dans le paysage médiatique en constante évolution, devenir incontournables pour la presse et mettre à profit les défis et les occasions futurs pour générer une meilleure couverture.

Prévu les 11 et 12 mai prochains de 11 h à 15 h (HE), le Sommet sur l'état des médias s'annonce très enrichissant! Au programme : des renseignements exclusifs, une analyse détaillée des données de l'étude récemment publiée par Cision, pour laquelle ont été sondés 2 700 journalistes à travers le monde et le jeu interactif « Les RP ont un incroyable talent », dans le cadre duquel des professionnels en RP s'affronteront pour la première place en proposant des collaborations à un panel de journalistes qui évalueront leur approche. De plus, cet événement accueillera divers conférenciers de renom et sera agrémenté d'ateliers sur l'état des médias spécialement conçus pour les secteurs du voyage et du tourisme, de la santé, de la technologie, du commerce de détail et électronique ainsi que des services financiers.

Parmi les sujets d'actualité qui seront abordés :

Les sujets que les journalistes veulent réellement aborder dans leurs articles en 2021;

Comment créer une stratégie à partir des données pour cultiver ses relations avec les médias et générer des résultats;

Comment se servir d'éléments multimédias dans ses histoires pour stimuler l'engagement;

La veille des médias sociaux et l'avenir des RP

L'importance d'adopter une approche ciblée et de tirer parti de la technologie pour gérer ses relations avec les médias

Parmi les conférenciers invités :

Geoff Rogow, Wall Street Journal

Adrianna Rodriguez, USA TODAY

Hannah Sampson, The Washington Post

Alexi Cohan, Boston Herald

John Biggs, Gizmodo

Áine Cain, Business Insider

Carly Weeks, The Globe and Mail

Christine Loureiro, Toronto Star

Sarah Paynter, New York Post

Gabrielle Canon, The Guardian

Sara Fischer, Axios

Brittany Martin, Los Angeles Magazine

Monica Zurowski, Calgary Herald, Calgary Sun

Barbara Shecter, National Post

Ben Unglesbee, Retail Dive

Jennifer Kester, Forbes Travel Guide

Patrick O'Rourke, MobileSyrup

Nicole Schuman, PRNEWS

Douglas Soltys, BetaKit

Johanna Jainchill, Travel Weekly

Shruti Shekar, Android Central

Daniel Neil, AT&T

Maggie Lower, Cision

Daniel Chessa, Falcon.io

« Nous sommes ravis d'offrir cet événement sans pareil à tous les professionnels en RP qui veulent obtenir des réponses et des renseignements stratégiques pour avancer, sortir du lot et réussir dans un paysage médiatique hautement concurrentiel et dynamique, a déclaré Maggie Lower, directrice générale du marketing chez Cision. Vous demandez-vous ce que les journalistes pensent et veulent vraiment? Soyez au rendez-vous! »

Ayant servi de base pour le sommet, le Rapport mondial 2021 de Cision sur l'état des médias dresse un tableau précis des défis auxquelles font face les médias. Le rapport aborde également l'influence de la technologie sur la façon dont les journalistes mesurent l'impact de leurs histoires, les faux pas à éviter pour ne pas atterrir sur la liste noire ou être bloqué par les journalistes et les meilleures pratiques à adopter pour établir et entretenir des relations fructueuses avec eux.

