« L'esprit d'entreprise est bel et bien vivant au Canada, et les capitaux étrangers sont de plus en plus axés sur le financement des idées et des entreprises qui sont prometteuses, a affirmé Sunil Mistry, associé, Entreprise privée et technologie, Médias et télécommunications à KPMG Canada. Bien que les investissements étrangers soient en voie d'atteindre un financement record cette année, nous constatons également que les entreprises canadiennes de capital de risque sont de plus en plus actives dans les cycles de financement au stade avancé. »

Alors que certains craignaient que la pandémie freine le financement, elle a en fait eu un effet positif inattendu sur la croissance et le financement des entreprises canadiennes en démarrage.

« Nous constatons que les entrepreneurs canadiens attirent des équipes de direction de calibre mondial et des cycles de financement plus importantes à l'étape de la croissance, ce qui leur permet de créer un nombre accru d'entreprises intéressantes à l'échelle mondiale, affirme Dan Wilson, associé et leader national du secteur Technologie à KPMG Canada. La transition vers le travail à distance leur a également été favorable. Maintenant, ils peuvent non seulement embaucher des leaders chevronnés, ce qui les aide à prendre de l'expansion, mais aussi offrir des possibilités intéressantes aux diplômés des collèges ou des universités. Le fait d'attirer les meilleurs talents et du capital aux stades avancés permet d'atteindre des étapes de financement impressionnantes. »

Au premier trimestre, les investissements en capital de risque ont plus que doublé par rapport au 1,16 milliard de dollars américains recueilli au trimestre précédent et au 1,11 milliard de dollars américains généré au premier trimestre de l'année dernière. Les investissements étrangers de 1,82 milliard de dollars américains font suite à ceux de 3,29 milliards de dollars américains générés tout au long de 2020 ainsi qu'au montant record de 4,12 milliards de dollars américains atteint en 2019.

Selon le rapport Venture Pulse de KPMG, la hausse au premier trimestre a été alimentée par cinq cycles distincts de 100 millions de dollars américains ou plus, couvrant plusieurs industries, y compris la plateforme de chaîne de blocs Dapper Labs, la nouvelle licorne du Canada, qui a permis de recueillir 350 millions de dollars américains, et la société d'exploration et de production minières High Power Exploration, qui a recueilli 200 millions de dollars américains. Toutes deux sont établies à Vancouver. Les autres cycles concernaient le fournisseur de logiciels de soins de santé de Mississauga PointClickCare, l'entreprise de technologies de l'éducation Top Hat située à Toronto et Prodigy Education Inc. établie à Oakville en Ontario.

Selon le rapport, la technologie financière, les logiciels en tant que service (SaaS) et les solutions numériques axées sur le consommateur, qu'il s'agisse de technologies de l'éducation, de jeux ou de services de santé, continuent de susciter un vif intérêt de la part des investisseurs en capital de risque.

Au premier trimestre, 157 transactions ont été effectuées, dont 54 provenaient de capitaux providentiels ou d'amorçage, 39 étaient en phase de développement, et les 64 autres étaient au stade avancé du cycle de financement, en tant qu'entreprises plus matures ayant fait leurs preuves en matière de croissance et de chiffre d'affaires, mais dont la rentabilité est incertaine. En comparaison, les opérations du quatrième trimestre comportaient plus de financements d'amorçage (63) et au stade précoce (57) et moins de financements au stade avancé (47).

« Comme nous l'avons vu en 2020, les répercussions de la COVID-19 n'ont pas réussi à freiner l'investissement dans la technologie canadienne et d'autres secteurs à forte croissance, a affirmé Anuj Madan, associé et leader national, Technologie, médias et télécommunications à KPMG Canada. Au contraire, l'investissement en capital de risque a atteint de nouveaux sommets, renforçant par le fait même la position du Canada en tant que pôle d'innovation engendrant des perturbateurs mondiaux. Même si nous sommes optimistes quant à la possibilité que ce rythme se poursuive pour la seconde moitié de 2021, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent plutôt sur les placements qu'ils ont faits au cours des six derniers mois. »

Vous pouvez consulter le rapport intégral Venture Pulse de KPMG Canada ici.

À PROPOS DE KPMG CANADA

KPMG LLP, une société à responsabilité limitée, est un cabinet de vérification, de fiscalité et de conseils à service complet détenu et exploité par des Canadiens. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels offrent des services de consultation, de comptabilité, de vérification et de fiscalité aux Canadiens, en inspirant la confiance, en favorisant le changement et en stimulant l'innovation. Animé par nos valeurs fondamentales d'intégrité, d'excellence, de courage, de collaboration et d'amélioration, KPMG emploie près de 8 000 personnes dans plus de 40 endroits au Canada, pour servir les clients des secteurs privé et public. KPMG se classe constamment parmi les meilleurs employeurs au Canada et parmi les meilleurs endroits où travailler au pays.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est membre de l'organisation mondiale de KPMG, qui regroupe des cabinets indépendants affiliés à KPMG International, une société anglaise privée limitée par garantie. Chaque cabinet KPMG constitue une entité juridique distincte et indépendante se décrivant comme telle. Pour en savoir plus, consultez le home.kpmg/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Caroline Van Hasselt, Service nationale des communications et relations avec les médias, KPMG Canada, 416 777-3288, [email protected]