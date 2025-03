TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la secrétaire parlementaire Julie Dabrusin ont annoncé aujourd'hui une contribution fédérale de plus de 5,9 millions de dollars pour la réalisation de quatre projets de constructions vertes et de technologies vertes en Ontario, qui favoriseront l'utilisation de bois manufacturé à faibles émissions de carbone dans le secteur canadien du bâtiment. Ce financement contribue à la protection de notre industrie et à la construction d'un plus grand nombre de logements pour la population canadienne.

Chantier de construction d’un immeuble à logements multiples en bois Crédit photo : Sean Martin (Groupe CNW/Ressources naturelles Canada)

Les fonds annoncés aujourd'hui seront répartis comme suit :

Plus de 900 000 $ à l'Assembly Corp pour la mise au point d'un système de conception et de protection sismique novateur pour un immeuble entièrement en bois de 62 unités, à Toronto . L'immeuble locatif de huit étages à vocation mixte, notamment résidentielle, servira de modèle de bâtiment qui sera reproduit sur plus d'une demi-douzaine d'autres terrains, favorisant l'utilisation de pratiques de construction durables qui réduiront l'impact environnemental de l'industrie du bâtiment.

. L'immeuble locatif de huit étages à vocation mixte, notamment résidentielle, servira de modèle de bâtiment qui sera reproduit sur plus d'une demi-douzaine d'autres terrains, favorisant l'utilisation de pratiques de construction durables qui réduiront l'impact environnemental de l'industrie du bâtiment. 1 million de dollars à Sean Mason Homes pour le déploiement d'une structure hybride en bois massif et en acier pour un projet d'immeuble résidentiel de 5 étages et de 38 unités dans le complexe Rainwater. Ce projet vise à faire la démonstration d'une solution rentable, durable et reproductible pour la construction de bâtiments résidentiels de grande et moyenne hauteur, tout en remédiant aux besoins de l' Ontario en matière de logements. Il servira de modèle préliminaire pour une série de projets futurs à Barrie.

pour le déploiement d'une structure hybride en bois massif et en acier pour un projet d'immeuble résidentiel de 5 étages et de 38 unités dans le complexe Rainwater. Ce projet vise à faire la démonstration d'une solution rentable, durable et reproductible pour la construction de bâtiments résidentiels de grande et moyenne hauteur, tout en remédiant aux besoins de l' en matière de logements. Il servira de modèle préliminaire pour une série de projets futurs à Barrie. 1 million de dollars au Post Office Limited Partnership pour le déploiement d'une solution de construction novatrice et durable à base de bois qui servira à la reconstruction d'un bureau de poste patrimonial à deux étages auquel seront ajoutés neuf étages, à Oshawa . Le projet permettra de stimuler la demande de produits ligneux canadiens et d'offrir 219 logements de grande qualité dans une ville en croissance.

. Le projet permettra de stimuler la demande de produits ligneux canadiens et d'offrir 219 logements de grande qualité dans une ville en croissance. Plus de 3 millions de dollars à Timmerman Timberworks pour développer, étudier et homologuer des produits de construction en bois massif de nouvelle génération. Ce projet permettra de mettre en place la première chaîne de production de précision entièrement automatique de bois lamellé-cloué, qui offrira un nouveau produit de construction perfectionné de grande valeur.

Les fonds accordés à ces projets proviennent des programmes Construction verte en bois et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de Ressources naturelles Canada.

En octroyant ce financement, le gouvernement du Canada accélère l'adoption des technologies les plus avant-gardistes sur le marché pour réduire les coûts et permettre à l'industrie de la construction d'avoir accès aux produits du bois écologique canadien dont elle a besoin afin de construire plus de maisons pour la population canadienne.

Contenu multimédia supplémentaire

Citations

« L'ouverture de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien non seulement profite aux travailleurs forestiers et crée des emplois, mais nous aide aussi à atteindre d'autres objectifs, dont ceux de fournir plus de logements et de réduire les émissions. En favorisant l'utilisation de bois canadien à faibles émissions de carbone dans le secteur de la construction, le gouvernement du Canada renforce nos collectivités et nos économies locales en Ontario, sans lésiner sur l'environnement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis ravie d'annoncer du soutien financier dans le cadre des programmes Construction verte en bois et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière pour accélérer la construction de bâtiments écoénergétiques en Ontario. L'urgence de l'action climatique crée de belles occasions d'améliorer la résilience des collectivités, de favoriser l'inclusion économique et de stimuler la création d'emplois partout au pays. Le gouvernement du Canada aide les collectivités à bâtir un avenir durable tout en créant des emplois bien rémunérés pour les travailleurs qualifiés de la construction. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce au soutien de RNCan, nous pouvons bâtir un immeuble de huit étages à structure en bois préfabriquée à la fois durable et rentable. Il s'agit d'un type de bâtiment reproductible qui pourra être construit sur de nombreux sites accueillant des immeubles destinés à la location. De plus, la méthode de construction - en préfabriqué - réduit radicalement les délais, ce qui répond au besoin urgent de logements au Canada. »

Geoff Cape

Chef de la direction, Assembly Corp

« Ce bâtiment est le seul dans le monde à être constitué de bois lamellé-croisé, de murs en acier plié à froid et d'un système géothermique. C'est formidable. Quand on est capable d'améliorer les choses, je pense qu'il est de notre devoir de le faire. Voilà pourquoi sean.ca fait tout en son pouvoir pour être un constructeur et un promoteur novateur, responsable et durable. »

Sean Mason

Fondateur, Sean Mason Homes

« Au nom de toute notre équipe, j'aimerais remercier le gouvernement fédéral de soutenir ce projet. Ce projet nous permet d'offrir une solution de rechange pour favoriser l'utilisation du bois massif dans la construction tout en soutenant nos populations rurales en multipliant les possibilités d'emplois locales. Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est offerte et comptons bien accroître la présence de SilvaSpan dans l'industrie. »

Tammy Vanderstarren

Directrice des opérations, Timmerman Timberworks Inc. et SilvaSpan

Quelques faits

Le programme Construction verte en bois (CVBois) encourage une plus grande utilisation des technologies de construction en bois dans les projets de construction. Il s'inscrit également dans la volonté du Canada d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de 2030 et de 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et de faire progresser les priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme. En investissant dans 19 projets en Ontario , le programme CVBois a généré de nombreux avantages dans la province, notamment :

la réduction des émissions de GES grâce à des ressources renouvelables et durables qui contribuent à décarboner l'environnement bâti; une adoption accélérée de technologies et de systèmes de construction novateurs; des codes de bâtiment actualisés qui permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts et plus grands; des infrastructures communautaires et des logements abordables.



Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) vise à combler l'écart entre les étapes de la conception et de la commercialisation de produits forestiers novateurs, sobres en carbone et à valeur ajoutée. ITIF a investi dans 15 projets en Ontario , dont certains qui favorisent ce qui suit :

la décarbonation de procédés industriels; une utilisation efficace des ressources qui permet de produire plus de valeur à partir de la même quantité de bois; l'intégration de technologies pouvant améliorer l'efficacité énergétique.



Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Francesca MacKinnon, Directrice des ventes et du marketing, Assembly Corp, 514-265-2546, [email protected]; Tammy Vanderstarren, Directrice des opérations, Timmerman Timberworks, 705-300-0486, [email protected]