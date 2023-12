VICTORIA, BC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Grâce à un investissement conjoint de plus de 91,3 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie‑Britannique et de BC Transit, on améliorera des infrastructures de transport en commun afin de mieux relier quatre collectivités de la C.-B.

Annoncés par le ministre Sean Fraser, le ministre Rob Fleming et la PDG de BC Transit, Erinn Pinkerton, ces projets amélioreront la fiabilité et la qualité des services de transport en commun en Colombie-Britannique.

À Saanich, le financement soutiendra les travaux préliminaires nécessaires avant la construction du futur centre de transport en commun de Saanich, qu'on propose de réaliser au 4206, Commerce Circle. Cela contribuera à répondre aux besoins de la communauté en permettant l'expansion des services, en offrant de façon durable davantage de liens aux gens de la région et en soutenant l'entretien du parc de véhicules.

Des projets à Kelowna, Langford et Victoria permettront également d'améliorer les infrastructures nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des parcs de véhicules conventionnels et électriques à batterie de BC Transit. Le financement permettra de construire trois nouveaux centres de transport en commun améliorés à Kelowna et de moderniser les centres de transport en commun existants à Victoria et à Langford pour y intégrer un nouveau centre de formation à l'entretien et installer des points de recharge en station.

Une fois les projets achevés, ces améliorations permettront d'entretenir les parcs de véhicules de BC Transit, de faciliter la formation des employés et de soutenir des services de transport en commun fiables, tout en reliant les Britanno-Colombiens à leur domicile, à leurs moyens de subsistance et à d'autres biens et services essentiels.

Citations

« Des services de transport en commun efficaces permettent de bâtir des collectivités plus saines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir la lutte contre les changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui en C.-B. nous aidera à atteindre ces objectifs, tout en offrant aux Britanno‑Colombiens des services de transport sûrs et fiables. En investissant dans nos infrastructures de transport en commun, le gouvernement fédéral joue un rôle essentiel pour assurer la qualité de vie des Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Kelowna et la région de la capitale sont des collectivités qui connaissent une forte croissance. Les résidents de ces collectivités méritent des services de transport en commun sûrs, fiables et accessibles à tous. Grâce aux nouveaux échangeurs d'autobus, bornes de recharge et installations de formation, le réseau de transport en commun sera en mesure de fournir un service de qualité pour les années à venir. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Il est essentiel de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement pour renforcer le transport en commun. Le financement annoncé aujourd'hui est crucial pour soutenir BC Transit dans la mise en œuvre de son Low Carbon Fleet Program, qui vise à réduire l'empreinte carbone du transport en commun dans notre province. Le financement aide également BC Transit à répondre efficacement aux modèles de croissance afin de satisfaire la demande des clients. Je remercie tout le monde du soutien qui nous a été offert alors que nous nous efforçons de faire de BC Transit votre meilleure solution de transport. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 36 542 046 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit également 36 542 046 $ tandis que la contribution des administrations locales s'élève à 18 271 023 $.

. Le gouvernement provincial investit également 36 542 046 $ tandis que la contribution des administrations locales s'élève à 18 271 023 $. Ce volet soutient la construction, le prolongement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun permettent d'aider les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, de créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, de réduire la pollution et de rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 54 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,02 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,13 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce montant comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible à partir de 2026-2027 pour soutenir des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets liés au transport en commun dans des collectivités de tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des groupes autochtones.

