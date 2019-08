Des investissements destinés à la communauté LGBTQ2 aideront le Canada à accueillir le monde entier

Fierté Montréal reçoit du financement grâce à la nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW/ - La société canadienne est axée sur les valeurs communes que sont la diversité, l'égalité, l'optimisme et la sécurité personnelle. À l'échelle mondiale, elle a la réputation d'être accueillante à l'égard des voyageurs de la communauté LGBTQ2. Les plus grandes fêtes de la fierté au Canada, y compris Fierté Montréal, attirent des millions de visiteurs locaux et internationaux chaque année.

C'est pourquoi la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a souligné l'importance de l'octroi de 1 million de dollars sur deux ans à Fierté Montréal. Pour soutenir encore plus d'événements tenus partout au pays pour célébrer la fierté, les agences de développement régional collaboreront avec Fierté Canada Pride pour aider les organisations de la fierté à continuer de rassembler les communautés, de promouvoir l'inclusion du Canada et d'attirer des touristes des quatre coins du monde.

D'autres projets offriront des programmes de préparation des marchés et de formation en diversité relativement à la communauté LGBTQ2 afin de prévoir au Canada des lieux que tous pourront visiter dans le respect et la sécurité.

Ces investissements sont réalisés au titre du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) qui est un pilier de la nouvelle stratégie intitulée Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Le FEC soutient les entreprises et les organismes canadiens qui s'efforcent de créer ou d'améliorer des produits, des installations et des expériences touristiques.

Citations

« Le Canada a une excellente réputation internationale à titre de destination accueillante et sécuritaire pour les voyageurs de la communauté LGBTQ2. En soutenant des événements comme Fierté Montréal et d'autres organismes de la communauté LGBTQ2, nous les aidons à promouvoir l'inclusion et la compréhension, tant au Canada qu'à l'étranger. C'est pourquoi nous en avons fait l'un des piliers de notre stratégie pour la croissance du tourisme que j'ai dévoilée au printemps. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada est l'une des meilleures destinations touristiques au monde pour de nombreuses raisons. Les gens viennent ici pour nos vastes étendues sauvages, notre culture accueillante et diversifiée, nos mets délicieux et notre riche patrimoine. Et ce qui leur donne envie de revenir est notre hospitalité légendaire. Les Canadiens peuvent être fiers d'accueillir chaleureusement depuis longtemps les touristes LGBTQ2 de partout dans le monde. Et grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, je sais que ce n'est qu'un début. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le Canada est déjà reconnu comme l'une des meilleures destinations touristiques LGBTQ2. Lors des festivals de la fierté, les organismes régionaux, les artistes et les défenseurs des droits des personnes queer et transexuelles présentent des activités qui attirent des touristes des quatre coins du monde. Ces subventions montrent l'engagement pris par le gouvernement du Canada de soutenir les organismes LGBTQ2 et de faire profiter les petites et les moyennes entreprises canadiennes des retombées du tourisme tout en mettant en valeur les célébrations de la fierté d'un océan à l'autre. »

- Le conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, Randy Boissonnault

« Le festival Fierté Montréal accueille cette annonce avec grande satisfaction. Nous sommes fiers de l'ouverture manifestée envers les organisations canadiennes de promotion de la fierté, reconnaissant leur apport considérable envers l'industrie touristique de notre pays. À ce titre, rappelons que le festival Fierté Montréal génère un achalandage annuel de plus de 2,1 millions de personnes. Par cette annonce, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie renforce la position de leadership du Canada comme étant l'une des destinations les plus inclusives à l'échelle internationale, au moment même où Montréal désire accueillir le monde entier en 2023 pour le WorldPride! »

- François Laberge, Directeur des communications, Fierté Montréal 2019

Les faits en bref

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada.

Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada.

Les membres de la communauté LGBTQ2 partent en vacances de quatre à six fois par année en moyenne, comparativement aux autres voyageurs qui partent en vacances une ou deux fois par année, et dépensent 33 % plus d'argent qu'eux. Ils sont également reconnus pour revenir aux endroits où ils ont vécu de bonnes expériences.

Le Canada possède déjà une excellente réputation comme l'un des pays les plus accueillants à l'égard de la communauté LGBTQ2, et les grandes villes canadiennes sont régulièrement reconnues comme des destinations LGBTQ2 populaires.

Le Fonds pour les expériences canadiennes s'inscrit dans la stratégie intitulée Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Il soutient la croissance du tourisme LGBTQ2 et contribuera à mettre en valeur le Canada comme destination inclusive auprès des touristes LGBTQ2 du Canada et d'ailleurs.

Liens connexes

