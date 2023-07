Des investissements de plus de 13 M$ pour la rénovation de 64 logements sociaux à Joliette

JOLIETTE, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la Ville de Joliette ont souligné, aujourd'hui, l'avancement des travaux de rénovation de 64 logements sociaux sous la gestion de l'Office municipal d'habitation de Joliette. La rénovation de 48 d'entre eux est déjà terminée et celle de 16 autres est en cours.

Construit en 1974, cet ensemble immobilier d'une à quatre chambres à coucher destinés à des familles, requérait d'importants travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces travaux visaient entre autres à corriger des problèmes d'infiltration d'eau dans les bâtiments.

Citations :

« Les efforts déployés par notre gouvernement visent la construction de nouveaux logements sociaux et abordables, mais se concentrent également sur la réfection des logements sociaux afin qu'un plus grand nombre de Québécois puissent continuer à bénéficier d'un milieu de vie de qualité. Ce projet qui concerne 64 logements à Joliette en est une preuve tangible. Il montre aussi que la participation financière de notre gouvernement touche toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sécuritaire et abordable. L'annonce d'aujourd'hui aura un impact important sur des centaines de locataires grâce à des rénovations tant attendues qui visent à prolonger la durée de vie de ces logements. Cet investissement est rendu possible grâce aux partenariats qui répondent à des besoins criants en matière de logement ici à Joliette. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je tiens à féliciter l'Office municipal d'habitation de Joliette et le Centre de services des offices d'habitation de Lanaudière, qui orchestrent ces travaux. Félicitations à ces organismes qui ont à cœur de bien loger les personnes à faible revenu. Les clientèles qui habitent ces logements pourront bénéficier d'un milieu de vie de qualité. »

François St-Louis, député de Joliette et vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

« L'accessibilité à des logements sociaux et abordables est une priorité pour notre administration. Plusieurs initiatives ont d'ailleurs été mises en place depuis notre élection, dont la création d'un fonds, l'adoption d'un règlement sur les redevances servant à financer la construction des projets et la participation de la Ville au PHAQ, qui permettra la concrétisation de 57 logements pour des ménages joliettains à faible ou modeste revenu ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. La rénovation de ces logements est un autre geste tangible auquel nous sommes fiers de nous associer. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« Je suis fière des travaux accomplis. Ces rénovations majeures ont nécessité un effort considérable. Je tiens à souligner le travail colossal des employés et du directeur de l'Office municipal d'habitation de Joliette, M. Michel Savignac, pour la coordination des déménagements et réaménagements, et ce, en réduisant au maximum les conséquences sur les familles. Je remercie aussi ces familles qui subissent tous ces changements majeurs de leur collaboration. »

Muriel Lafarge, présidente de l'Office municipal d'habitation de Joliette

Faits saillants :

Les offices d'habitation peuvent dorénavant bénéficier, pour la rénovation de logements, du Programme de rénovation des habitations à loyer modique de la Société d'habitation du Québec, qui vise à loger des ménages québécois à faible revenu et à assurer la pérennité d'une offre d'habitations à loyer modique de qualité, saines, sécuritaires et qui répondent à leurs besoins.

L'Office municipal d'habitation de Joliette gère un parc de 427 logements, dont 253 pour les personnes âgées de 65 ans et plus et 174 pour les familles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Sources : Marie Barette, Directrice des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]