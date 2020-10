WINNIPEG, MB, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Le plastique pollue nos rivières, nos lacs et nos océans, et il nuit aux espèces sauvages qui y vivent. Sur les trois millions de tonnes de déchets de plastique que les Canadiens jettent chaque année, seuls 9 p. 100 sont recyclés, ce qui représente environ huit milliards de dollars en valeur perdue. Le gouvernement du Canada prend les moyens pour garder le plastique au sein de notre économie, mais hors de l'environnement, ce qui permettra de protéger les espèces sauvages et nos eaux, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'économiser de l'argent et de créer des emplois.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé les prochaines étapes du plan du gouvernement du Canada en vue d'atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030.

Un important volet du plan consiste à interdire les articles en plastique nocif à usage unique qui, preuves à l'appui, sont présents dans l'environnement, ne sont pas recyclés dans la plupart des cas et peuvent être facilement remplacés. Compte tenu de ces critères, les six articles que le gouvernement propose d'interdire sont les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-cannettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler.

La liste des articles a été publiée aujourd'hui dans le document de consultation intitulé Une approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution. L'approche prévoit également des améliorations au processus de récupération et de recyclage du plastique, afin que cette matière reste dans notre économie, mais hors de l'environnement.

Le gouvernement du Canada est résolu à travailler avec les provinces, les territoires et les organisations qui s'investissent pour réduire la pollution par le plastique dans les collectivités de tout le pays. C'est pourquoi le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), Terry Duguid, a également annoncé un investissement de 330 000 dollars du Canada pour soutenir trois nouveaux projets dans les Prairies dans le cadre de l'Initiative zéro déchet de plastique.

Ce financement soutiendra la mise au point de nouvelles solutions novatrices qui servent à prévenir, à piéger et à éliminer la pollution par le plastique et qui favorisent des gestes durables de la part des consommateurs. Parmi les organisations qui bénéficient d'un financement, mentionnons les suivantes :

Nativus Energy Ltd. travaillera avec la communauté de la Première Nation de Lake St. Martin afin de déterminer des stratégies propres à la communauté pour augmenter la collecte et le détournement des déchets de plastique;

travaillera avec la communauté de la Première Nation de Lake St. Martin afin de déterminer des stratégies propres à la communauté pour augmenter la collecte et le détournement des déchets de plastique; Wicehtowak Limnos Consulting Services Ltd. mettra au point un programme de gestion des déchets de plastique en collaboration avec la Première Nation George Gordon;

mettra au point un programme de gestion des déchets de plastique en collaboration avec la Première Nation George Gordon; l'Alberta Plastics Recycling Association recueillera des données sur les quantités et les types de pollution par le plastique provenant d'industries et de municipalités de la région de la capitale ( Edmonton ) afin de soutenir les stratégies de réduction des déchets à l'avenir.

Au moyen de l'Initiative zéro déchet de plastique, Environnement et Changement climatique Canada investit environ deux millions de dollars pour appuyer la réalisation de nouveaux projets qui visent à mettre en œuvre des solutions communautaires novatrices partout au Canada.

Ces projets permettront une réduction mesurable de la pollution par le plastique au Canada et favoriseront une économie circulaire. En améliorant notre façon de gérer les déchets de plastique et en investissant dans des solutions novatrices, nous pouvons réduire de 1,8 million de tonnes par année la pollution par le carbone, créer des emplois et laisser une planète plus saine aux générations futures.

Citations

« Partout dans les Prairies, les Canadiens multiplient les solutions novatrices pour lutter contre la pollution par le plastique et garder nos lacs et nos cours d'eau propres. Notre gouvernement est fier de soutenir ces initiatives qui contribueront à protéger nos eaux et à lutter contre la pollution par le plastique. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

Depuis 2018, le Canada a investi trois millions de dollars supplémentaires dans des mesures de mobilisation visant à renseigner les Canadiens et à mieux comprendre la situation entourant les déchets de plastique et la pollution par le plastique au Canada, à mieux limiter le problème et à mieux y remédier.

Au Canada, 29 000 tonnes de plastique se sont introduites dans l'environnement sous forme de pollution rien qu'en 2016. Si aucune mesure n'est prise pour prévenir la pollution par le plastique, ce volume pourrait atteindre 40 000 tonnes d'ici 2030.

Les Canadiens jettent plus de trois millions de tonnes de déchets de plastique chaque année - c'est le poids de 25 000 rorquals bleus!

Seulement 9 p. 100 des déchets de plastique sont recyclés au Canada, et le reste s'accumule dans les sites d'enfouissement, les installations de valorisation énergétique des déchets ou la nature.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca