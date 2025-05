Des infrastructures encore plus sécuritaires - De nouvelles mesures de sécurité pour lutter contre la contrebande dans les établissements de détention du Québec

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le déploiement de nouveaux dispositifs de sécurité et infrastructures dans les établissements de détention (ED) à travers le Québec.

Ces nouvelles initiatives appuient le gouvernement du Québec dans sa lutte contre la contrebande de cellulaires, de drogues et d'autres objets illicites et confirment sa volonté de faire des ED des lieux encore plus sécuritaires, au bénéfice de la population.

Les ajouts d'équipement de sécurité et d'infrastructures visent trois axes : empêcher la livraison de colis par drones, détecter la contrebande introduite par les personnes incarcérées et sécuriser les points d'entrée.

Empêcher la livraison de colis par drones

Pour accroître l'intégrité des infrastructures carcérales, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la Société québécoise des infrastructures vont déployer de nouvelles mesures telles que des clôtures autoportantes ou des grillages aux fenêtres des ED. De tels dispositifs, qui sont testés dans certains ED, notamment à celui de Rivière-des-Prairies, s'avèrent déjà très efficaces.

Détecter la contrebande introduite par les personnes incarcérées

Le MSP a également commencé à utiliser des scanneurs corporels dans ses ED. Cet outil permet désormais la détection d'objets dissimulés dans les cavités corporelles des personnes incarcérées. Lors de leur admission et dans d'autres circonstances, les personnes détenues devront traverser cet appareil, ce qui empêchera l'introduction d'objets prohibés dans les quartiers cellulaires. L'utilisation de cette technologie est sécuritaire et apporte de grands gains en efficacité sur le plan opérationnel, puisqu'elle remplacera généralement la fouille à nu.

Sécuriser les points d'entrée aux ED

Outre l'admission en détention qui sera resserrée par la fouille des personnes incarcérées, les procédures d'accès des visiteurs et du personnel carcéral seront également raffermies alors que les méthodes de fouille seront uniformisées dans tous les établissements. Les personnes devront passer par une arche de détection et leurs effets personnels seront vérifiés au moyen d'un dispositif à rayons X.

Citation :

« Nous en sommes maintenant à déployer de l'équipement de sécurité et travaillons sur des aménagements aux infrastructures carcérales pour faire de nos établissements de détention des endroits encore plus sécuritaires. Au cours des derniers mois, nous avons analysé, étudié et sélectionné des moyens pour porter un coup dur à la contrebande en établissements. Tout cela s'ajoute au travail exceptionnel que les agents et agentes des services correctionnels mènent tous les jours dans l'ensemble des établissements du Québec. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Ces infrastructures de sécurité sont possibles grâce à un financement de 35,8 M$ sur cinq ans annoncé en octobre 2023. De plus, 9,2 M$ sont issus du Plan québécois des infrastructures 2019-2029 pour soutenir les ajouts aux infrastructures des ED.





Le MSP a finalement obtenu le 28 février dernier l'autorisation du gouvernement fédéral pour l'utilisation de brouilleurs d'ondes dans les ED du Québec. Cela permettra au MSP d'analyser si ces appareils répondent aux besoins des services correctionnels québécois. Des tests sont en cours avec nos partenaires pour faire une analyse complète et identifier les solutions applicables.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source: Maxime Bélanger, Directeur des communications et porte-parole, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]