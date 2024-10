Des infrastructures de recherche et d'innovation de haute performance - Plus de 26,5 M$ pour renforcer le leadership du Québec en calcul informatique

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, M. Christopher Skeete, annonce des aides financières de 26 537 500 $ à l'Université McGill pour réaliser deux projets afin d'augmenter la puissance de calcul informatique de pointe au Québec.

Le premier projet, pour lequel une subvention de 7 187 500 $ est accordée, vise à rehausser la capacité électrique du centre de données de l'Université McGill/Calcul Québec, situé à l'École de technologie supérieure. Cette augmentation de 2 à 5 MW permettra de répondre aux besoins grandissants de la communauté des chercheurs et de leurs collaborateurs.

Le deuxième projet consiste en l'installation d'une nouvelle grappe de serveurs chez Calcul Québec (CQ), nommée Rorqual, pour ainsi accroître la puissance de calcul informatique de pointe au Québec. Cet ajout améliorera considérablement l'infrastructure de CQ, qui a pour mandat de procurer au milieu universitaire québécois ainsi qu'à la communauté de la recherche des environnements informatiques et des expertises de pointe. Une subvention de 19 350 000 $ a été octroyée à ce projet, qui assurera le maintien du savoir-faire en matière d'infrastructures numériques de recherche au Québec et au Canada.

Les deux projets s'inscrivent dans les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2), qui a notamment pour mission de développer l'infrastructure informatique de pointe au Québec.

Citations :

« Avec une aide de plus de 26 millions de dollars de notre gouvernement, l'Université McGill et Calcul Québec pourront renforcer leur puissance de calcul, répondant ainsi aux besoins croissants de nos chercheurs. Cela signifie plus de projets innovants et des retombées directes sur l'économie, en soutenant des secteurs clés. C'est un pas de plus vers un Québec qui se démarque mondialement par sa capacité à innover. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie

« La grappe Béluga a été un catalyseur de l'innovation et elle a permis la réalisation d'activités de recherche numérique à forte portée au Québec et dans l'ensemble du Canada, y compris des projets menés par McGill pour développer des stratégies de traitement des maladies guidées par l'IA et des simulations climatiques avancées. Nous sommes reconnaissants à l'Alliance de recherche numérique du Canada et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour ces investissements importants dans Rorqual et dans le centre de données McGill/Calcul Québec, lesquels permettront non seulement de maintenir cette capacité de recherche, mais aussi de l'accélérer. McGill est un joueur clé dans l'écosystème dynamique de la recherche numérique au Québec, mais elle ne peut atteindre ses objectifs collectifs qu'en collaborant avec tous ses partenaires à la poursuite des grandes découvertes qui se profilent à l'horizon. »

Dominique Bérubé, vice-rectrice, Recherche et innovation de l'Université McGill

« Le financement de Rorqual et les investissements dans le rehaussement de la salle des serveurs témoignent de notre engagement collectif à offrir à la communauté de la recherche et de l'innovation un accès à des outils de pointe. Ces projets incarnent notre volonté de rester à l'avant-garde de l'innovation et de créer un environnement propice à l'excellence pour la recherche d'aujourd'hui et de demain. »

Suzanne Talon, directrice générale de Calcul Québec

Faits saillants :

Rorqual remplace la grappe Béluga, un superordinateur dédié à la recherche, qui est utilisé par des milliers de chercheurs au Québec et au Canada , notamment en physique, en génomique et en santé.

, notamment en physique, en génomique et en santé. L'Université McGill est membre de Calcul Québec, un organisme à but non lucratif qui regroupe les universités québécoises et les institutions académiques autour de l'informatique de pointe. Son mandat est de procurer au milieu universitaire ainsi qu'à la communauté utilisatrice des environnements informatiques à l'avant-garde et de l'expertise. Ces deux éléments sont essentiels à l'avancement des connaissances dans toutes les branches du savoir de même qu'à la formation de personnel hautement qualifié, capable d'exploiter efficacement les systèmes informatiques modernes.

Le centre de données de l'Université McGill/Calcul Québec est l'un des cinq sites d'hébergement pancanadiens qui accueillent des grappes de calcul de haute performance. Il abrite actuellement les grappes Béluga et Narval.

La SQRI2 représente des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, dans le but d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Elle prévoit notamment 125 millions de dollars afin de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'intelligence artificielle.

