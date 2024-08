Des hausses tarifaires limitées et des outils pour réduire les factures d'électricité

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Hydro-Québec présente sa demande tarifaire à la Régie de l'énergie pour des hausses applicables à compter du 1er avril 2025. Celles-ci seraient de 3 % pour la clientèle résidentielle, de 3,9 % pour la clientèle commerciale et de 3,3 % pour les grands clients industriels.

Ces hausses sont le résultat de la pression inflationniste des dernières années et sont les mêmes que celles de 2024 pour la clientèle résidentielle et les grands clients industriels. La hausse pour la clientèle commerciale est inférieure à la hausse de 2024 qui était de 5,1 %.

Pour la clientèle résidentielle, l'impact mensuel de l'ajustement tarifaire de 3 % correspondrait à 2,40 $ pour un logement, à 4,50 $ pour une petite maison, à 6,00 $ pour une maison de taille moyenne et à 7,40 $ pour une grande maison.

Des nouveaux incitatifs pour mieux consommer et réduire la facture

Hydro-Québec s'est dotée d'une stratégie globale où l'efficacité énergétique jouera un rôle clé comme moteur de la transition énergétique. Elle présente aujourd'hui des options tarifaires bonifiées qui permettront à ses clients et clientes de diminuer leur facture malgré la hausse des tarifs, grâce à de nombreux incitatifs pour réduire la consommation d'électricité. Ces options tiennent compte du fait que l'électricité est un actif précieux et qu'il faut faire évoluer la manière dont nous l'utilisons.

Ces nouvelles initiatives constituent un premier pas. Hydro-Québec analysera les impacts des mesures annoncées et proposera des mesures additionnelles au cours des prochaines années pour encourager davantage sa clientèle à consommer moins et au bon moment.

Hydro-Québec triplera son budget en efficacité énergétique, qui passera de 150 M$ en 2022 à 500 M$ en 2025, afin d'encourager notamment l'installation de thermopompes efficaces.

Elle lancera également un tarif incitatif volontaire permettant des économies allant jusqu'à 350 $ par année pour les clients et clientes qui déplaceront leur consommation, par exemple en rechargeant leur véhicule électrique la nuit.

L'autoproduction, entre autres avec des panneaux solaires, sera facilitée pour l'ensemble de la clientèle du fait que la capacité maximale d'autoproduction passera de 50 kW à 1 000 kW. De plus, à partir de 2026, Hydro-Québec entend offrir une subvention pour l'acquisition de panneaux solaires.

Certains ménages consomment beaucoup plus d'électricité que la moyenne, et c'est pourquoi Hydro-Québec propose d'encadrer la surconsommation. Ainsi, les ménages qui consommeront plus de 50 000 kWh par année, soit environ 1 % de la clientèle résidentielle, paieront un tarif plus élevé afin de les inciter à mieux consommer. Cette mesure s'appliquerait à compter de 2027, ce qui leur donnerait donc quelques années pour mettre en place les mesures d'efficacité énergétique nécessaires pour réduire leur consommation en-deçà de 50 000 kWh.

Également, les grands clients industriels devront s'équiper de systèmes leur permettant de surveiller leur consommation en continu.

Une attention particulière pour les ménages à faible revenu

Hydro-Québec poursuivra ses efforts en appui aux ménages à faible revenu. Un budget de 60 M$ est proposé, principalement pour soutenir le paiement des factures et de la dette de certains clients et clientes qui ont conclu une entente de paiement et pour offrir à cette clientèle des programmes en efficacité énergétique visant à réduire la consommation. De plus, Hydro-Québec entend mettre en place des mesures pour s'assurer qu'aucun ménage à faible revenu ne se verra facturer le tarif de surconsommation résidentiel.

Prochaines étapes

L'audience publique et l'examen par la Régie de l'énergie se dérouleront entre les mois de septembre et de décembre. Une décision sera ensuite rendue au plus tard au mois de mars pour une entrée en vigueur des nouveaux tarifs dès le 1er avril 2025.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations avec les médias, 514 289-5005, [email protected]