Des activités commémoratives auront lieu du 19 au 23 mars 2024, à Ottawa et à Montréal, dans le cadre des funérailles d'État à la mémoire du très honorable Brian Mulroney.

OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada organise des funérailles d'État à la mémoire du 18e premier ministre du Canada, le très honorable Brian Mulroney, C.P., C.C., G.O.Q., qui est décédé le 29 février 2024.

La dépouille du très honorable Brian Mulroney sera exposée en chapelle ardente à l'édifice Sir-John-A.-Macdonald (144, rue Wellington), à Ottawa, le mardi 19 mars et le mercredi 20 mars 2024. Le matin du 19 mars, les dignitaires, y compris la gouverneure générale du Canada et le premier ministre du Canada, seront invités à présenter leurs condoléances à la famille Mulroney. Le public pourra ensuite se rendre sur place pour se recueillir de 12 h 30 à 18 h, le 19 mars, et de 9 h à 13 h, le 20 mars. Des livres de condoléances pourront être signés sur place. Les visiteurs et visiteuses devront se soumettre à un contrôle de sécurité avant d'entrer dans l'édifice.

Une seconde exposition en chapelle ardente aura lieu à la basilique de Saint-Patrick (460, boul. René-Lévesque Ouest), à Montréal, le jeudi 21 mars et le vendredi 22 mars. Le matin du 21 mars, les dignitaires et les membres de la famille élargie seront invités à offrir leurs condoléances à la famille Mulroney. Le public pourra ensuite se recueillir de midi à 18 h, le 21 mars, et de 10 h à 18 h, le 22 mars. Des livres de condoléances pourront être signés sur place. Les visiteurs et visiteuses devront se soumettre à un contrôle de sécurité avant d'entrer dans la basilique.

La cérémonie funéraire aura lieu le samedi 23 mars 2024, à 11 h, à la basilique Notre-Dame de Montréal (110, rue Notre-Dame Ouest), à Montréal. Avant la cérémonie, un cortège funèbre, comprenant une escorte à cheval de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une escorte et une garde d'honneur des Forces armées canadiennes, la Musique de l'Aviation royale canadienne, les porteurs de la GRC et les porteurs honoraires, se dirigera vers la basilique Notre-Dame de Montréal.

La cérémonie comportera des volets religieux et sera célébrée par l'archevêque de Montréal, Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, et le curé de la basilique Notre-Dame de Montréal, le révérend père Miguel Castellanos, p.s.s. Le service religieux comprendra des prières, des lectures, des hymnes et la communion. Caroline Mulroney, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Pierre Karl Péladeau, Wayne Gretzky, James Baker et Jean Charest prononceront des éloges funèbres. Au cours de la cérémonie, des membres de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et du Chœur de l'OSM interpréteront des œuvres sous la direction du chef d'orchestre de renommée internationale, Rafael Payare. Des artistes canadiens, dont The Tenors, Marc Hervieux, Marie-Josée Lord et Elizabeth Theodora Lapham, petite-fille du très honorable Brian Mulroney, offriront également une prestation. Le musicien Scott Price accompagnera certains d'entre eux au piano. Une salve de 19 coups de canon sera tirée à la fin de la cérémonie depuis le quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal.

Parmi les personnes invitées à la cérémonie figureront des membres de la famille, des amis, des représentants et des dignitaires de gouvernements anciens et actuel, ainsi que des gens qui œuvrent au sein des organismes avec lesquels le très honorable Brian Mulroney entretenait des liens étroits.

Les Canadiennes et Canadiens sont invités à visiter la page commémorative pour en savoir plus sur la vie du très honorable Brian Mulroney et à signer le livre de condoléances en ligne.

Faits en bref

Le cortège funèbre et la cérémonie seront retransmis en direct de Montréal sur les chaînes Facebook et YouTube du ministère du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada a mis en berne le drapeau national du Canada sur la tour de la Paix ainsi que sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada, le 29 février. Il restera en berne jusqu'au coucher du soleil le jour des funérailles d'État, soit le 23 mars 2024.

Au Canada, les funérailles d'État fédérales sont organisées en l'honneur et à la mémoire des gouverneurs généraux actuels ou passés, des premiers ministres actuels ou passés et des membres en fonction du Conseil privé. En outre, tout Canadien éminent peut se voir offrir des funérailles d'État à la discrétion du premier ministre.

Les personnes qui souhaitent exprimer leur sympathie peuvent faire un don au Brian Mulroney Government Institute de l'Université St. Francis Xavier ou au Carrefour international Brian-Mulroney de l'Université Laval, plutôt que d'envoyer des fleurs.

Liens connexes

À la mémoire du très honorable Brian Mulroney, C.P., C.C., G.O.Q.

Livre de condoléances

Funérailles d'État au Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Relations avec les médiasPatrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]