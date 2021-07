LONDON, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) met en garde le grand public contre des appels téléphoniques frauduleux prétendument effectués par le détachement de la GRC à London, en Ontario.

La GRC a été avisée que le numéro de téléphone du détachement de London avait été « falsifié » et utilisé par les fraudeurs, ce qui leur permet de forcer les victimes à fournir des renseignements personnels comme leur numéro d'assurance sociale (NAS). Ces appelants disent aussi à certaines victimes qu'elles font l'objet d'une enquête de la GRC et qu'elles seront arrêtées, à moins qu'elles ne transfèrent d'importantes sommes d'argent dans les prochaines heures.

La falsification des données de l'appelant se produit lorsque l'afficheur ou le dispositif d'identification de l'appelant est manipulé de façon à afficher des numéros de téléphone connus. C'est ainsi que le fraudeur vous amène à décrocher le téléphone et à croire que vous parlez à une source fiable1. Ne vous fiez pas au dispositif d'identification de l'appelant pour vérifier l'identité de la personne qui vous appelle. Les fraudeurs peuvent également utiliser diverses autres tactiques d'arnaque téléphonique. Ces escroqueries sont conçues pour susciter de l'anxiété chez les victimes afin que celles-ci réagissent en envoyant de l'argent rapidement dans le but de régler le problème.

Si vous recevez des appels non sollicités et que votre interlocuteur vous force à faire quelque chose, vous menace et prétend faire partie de la police ou de tout autre service gouvernemental, ne paniquez pas et ne réagissez pas, mais raccrochez plutôt. Les services de police du Canada, notamment la GRC, ne communiquent pas avec le grand public par courriel ou par téléphone en vue de percevoir des amendes ou de l'argent. Lors d'appels non sollicités, ne fournissez pas de renseignements personnels comme votre nom, votre adresse, votre NAS, votre date de naissance ou des renseignements sur votre carte de crédit.

La GRC publie le présent avis aux médias afin d'informer le grand public de cette activité. Si vous avez reçu de tels appels téléphoniques ou connaissez quelqu'un qui en a reçu, communiquez avec votre service de police local et le Centre antifraude du Canada (CAFC) en appelant au 1 888 495-8501 ou en visitant son site Web.

_______________________ 1 Référence : Centre antifraude du Canada. Renseignez-vous auprès du CAFC sur la façon de vous protéger contre la fraude téléphonique.

