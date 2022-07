MONTRÉAL, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount, ont annoncé un financement fédéral de plus de 3,8 millions de dollars pour la réfection et la mise à niveau du bâtiment de l'organisme Résilience Montréal pour le rendre plus écoénergétique.

« Résilience Montréal est une pierre angulaire du centre-ville de la métropole et offre quotidiennement de l'aide et des soins aux personnes autochtones sans abri. Les fonds alloués à la rénovation et à l'agrandissement de leur bâtiment leur permettront de bonifier leur offre de service et d'accueillir les personnes dans le besoin dans un environnement qui respecte les réalités spécifiques des peuples autochtones. C'est Montréal au grand complet qui bénéficiera de cet investissement, » a déclaré l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« L'itinérance demeure une réalité dans nos grands centres urbains. Cette initiative répond à l'appel de nos travailleurs de première ligne en santé et en sécurité publique de fournir des services de jour importants et ayant une sensibilité culturelle pour ceux qui sont dans le besoin; des services qui n'existaient pas auparavant dans notre réseau de services et de soins, ici à Montréal, » a affirmé l'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer le processus de guérison en développant un espace innovant de soutien et d'autonomisation pour notre communauté. Notre clientèle est composée de personnes ayant subi des traumatismes, dont beaucoup sont des survivants de première ou de deuxième génération des pensionnats. Nous sommes reconnaissants qu'Infrastructure Canada reconnaisse le rôle crucial de Résilience Montréal pour soutenir une population qui fait face à une discrimination systémique et qui est souvent incapable d'accéder aux services d'autres organisations », a déclaré David Chapman, directeur exécutif de Résilience Montréal.

Le financement servira à effectuer d'importants travaux de rénovation et de mise à niveau afin de rendre les installations de l'organisme plus écoénergétiques. Les travaux prévoient entre autres la réfection de la toiture, de l'isolation, de certaines fenêtres, des escaliers et issues de secours, ainsi que du système de gicleurs. Ces travaux permettront de réduire de 93 % les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment.

Les travaux permettront également à l'organisme d'optimiser la portée de ses services dans le respect des valeurs et traditions autochtones. Grâce à ce projet, Résilience Montréal pourra accueillir quotidiennement jusqu'à 150 personnes en situation d'itinérance. L'organisme pourra ainsi continuer d'offrir à ses usagers des services essentiels en fournissant des opportunités de bénévolat aux personnes autochtones en situation d'itinérance en plus de leur offrir le soutien social, financier et psychologique dont ils ont besoin.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,8 millions de dollars dans le projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 3,8 millions de dollars dans le projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme BCVI sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

