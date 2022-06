Des fermetures de services d'urgence et de lits dans les hôpitaux, résultat de l'inaction de la CAQ

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les Québécois vont subir les contrecoups de l'échec de la CAQ dans sa gestion du réseau de la santé alors qu'il y aura plusieurs fermetures partielles de services d'urgence et de plus de 450 lits dans les hôpitaux, déplore M. Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

Encore une fois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, gère le réseau de la santé à coups de fermetures. Incapable de mettre en place des mesures concrètes pour offrir les services auxquels la population est en droit de s'attendre, celui-ci abdique et se contente de procéder à des fermetures pures et simples, selon le député libéral de Nelligan.

De plus, la fermeture de centaines de lits contribuera sans aucun doute à allonger les listes d'attente pour des chirurgies, estime M. Derraji. Celles-ci n'ont jamais été aussi longues et le gouvernement caquiste choisit de demeurer les bras croisés et coupe même dans les services.

« François Legault et son ministre de la Santé abandonnent carrément les Québécois. Les problèmes de santé ne prennent pas de vacances et les patients vont se cogner le nez à des portes closes sans pouvoir recevoir les soins qu'ils méritent. Ceux-ci sont les victimes de l'incompétence de la CAQ dans la gestion de la santé. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

