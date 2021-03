Des emplois disponibles dans un milieu de vie unique pour y travailler et y vivre ! Inscrivez-vous maintenant !

RIMOUSKI, QC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le marché du travail du Bas-Saint-Laurent est très dynamique, affichant un taux de chômage de 5,8 % en janvier 2021. Pour poursuivre son essor, la région a besoin de nouveaux talents ! Des travailleurs qualifiés sont notamment recherchés dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de la construction, dans plusieurs entreprises manufacturières et dans l'industrie touristique.

Inscrivez-vous dès maintenant et gratuitement au Salon virtuel « Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi ! » au www.bslactionemploi.quebec , et préparez-vous à profiter d'un milieu de vie unique entre fleuve et montagnes !

Lors de ce Salon qui se tiendra du 23 au 27 mars 2021, vous pourrez visiter les kiosques des employeurs, clavarder avec les exposants (les 23 et 24 mars, entre 9 h et 19 h) consulter les offres d'emploi en fonction de votre profil et postuler à celles qui vous intéressent, et assister à des conférences. L'événement est réservé aux personnes résidant au Québec ou au Canada ou ayant un permis ou visa de travail valide pour y travailler.

Près de 175 employeurs vous accueilleront. Le Salon virtuel comportera une section régionale et huit pavillons locaux, vous permettant d'explorer la région et toutes ses possibilités.

Le Salon virtuel est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Il est piloté par la Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, et bénéficie de la participation active de plus de 55 partenaires locaux, dont : centres de service scolaires, cégeps, chambres de commerce, centres locaux de développement, corporations de développement communautaire, sociétés d'aide au développement de la collectivité, MRC, Place aux jeunes, services d'accueil des nouveaux arrivants, et plusieurs organismes en développement de l'employabilité.

Pour plus d'informations et télécharger les visuels : https://www.dropbox.com/sh/lqxkzvc7yng8fnd/AACTCB7i2wlkZP1Sk6aX2xuHa?dl=0

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: Diane Bissonnette, Coordonnatrice de l'événement, Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi! Salon virtuel 2021, Courriel : [email protected] ; Responsable des communications : Lilie Jacques, Direction régionale de Services Québec, Courriel : [email protected], Cellulaire : 418 712-0534

Liens connexes

http://www.ecarrieres.com