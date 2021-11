Le premier ministre salue ces personnes inspirantes qui savent donner à la génération montante les moyens d'atteindre de nouveaux sommets

OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Jour après jour, les membres du personnel enseignant et les éducatrices et éducateurs de la petite enfance encouragent leurs élèves à faire preuve de curiosité, à poser des questions, à rêver et à sortir des sentiers battus. Ces personnes ont démontré une résilience, une détermination et une compassion à toute épreuve durant la pandémie de COVID-19. Elles ont aussi assuré la sécurité des enfants et des jeunes qui leur étaient confiés, tout en les aidant à acquérir les compétences, les outils et l'expérience nécessaires pour réussir pleinement.

Aujourd'hui, à la veille de la Journée mondiale de l'enfance, le premier ministre a décerné à 68 membres exceptionnels du milieu de l'enseignement un prix prestigieux dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Excellence dans l'enseignement et excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et Excellence en éducation de la petite enfance. Les approches diversifiées et novatrices de ces lauréats pour éduquer et préparer les jeunes à bâtir le Canada de demain sont une source d'inspiration pour nous tous.

C'est également aujourd'hui que s'ouvre la période de mise en candidature de l'édition 2022 des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, dans l'enseignement des STIM et en éducation de la petite enfance. Les Canadiens sont invités à soumettre la candidature d'une personne inspirante qui joue un rôle marquant en matière d'éducation dans leur collectivité.

On peut soumettre une candidature jusqu'à 23 h 59 (heure du Pacifique), le 8 février 2022.

Citations

« Quand j'étais enseignant, j'ai pu constater le dévouement sans borne des éducateurs canadiens. Chaque jour, ils remplissent leur mission en inspirant et en encadrant les jeunes qui leur sont confiés. Ils défendent aussi leurs droits et leur donnent les outils qui leur permettront de devenir la prochaine génération de Canadiens qu'ils souhaitent être. Je félicite tous les lauréats et toutes les lauréates, et je les remercie de leurs contributions exceptionnelles à nos communautés durant cette année particulièrement difficile. Je salue également leurs nombreux collègues du pays qui, comme eux, continuent d'amener nos jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Notre pays est un meilleur milieu de vie grâce à notre personnel enseignant. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« Les enseignants et les enseignantes, ainsi que les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance, jouent un rôle de premier plan dans notre société. Ils incitent les enfants et les élèves à se dépasser, à réaliser leurs rêves et à ne jamais cesser d'apprendre. Aujourd'hui, nous rendons fièrement hommage à ces éducateurs et éducatrices exceptionnels qui constituent une source d'inspiration pour la prochaine génération d'innovateurs. Merci du temps que vous consacrez à aider les autres et à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Tous les jours, les jeunes Canadiens reçoivent le soutien d’enseignants et d’enseignantes, ainsi que d’éducateurs et d’éducatrices de la petite enfance dévoués qui permettent à nos enfants d’avoir le meilleur départ possible dans la vie. Je tiens à féliciter les lauréats inspirants des prix de cette année, de même qu’à remercier tous les enseignants et les enseignantes, ainsi que tous les éducateurs et les éducatrices pour leur engagement envers la prochaine génération de leaders et d’innovateurs. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



Faits en bref

Depuis la première cérémonie de remise de prix en 1994, le programme des Prix du Premier ministre a rendu hommage à plus de 1 900 éducatrices et éducateurs exceptionnels.

première cérémonie de remise de prix en 1994, le programme des Prix du Premier ministre a rendu hommage à plus de 1 900 éducatrices et éducateurs exceptionnels. Les lauréats sont choisis à l'issue d'un rigoureux processus de sélection en deux volets mené par plus de 140 bénévoles du milieu de l'enseignement de partout au Canada .

. Le choix des lauréats pour 2021 a été fait parmi les 204 candidatures qui avaient été soumises au pays.

Les partenaires qui soutiennent le programme incluent Emploi et Développement social Canada , Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Gestionnaire principal, Communications et relations avec les médias, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home