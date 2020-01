Des écouteurs sans fil à la 5G: les Canadiens se passionnent pour les technologies d'aujourd'hui et de demain, estime la CTA

TORONTO, le 3 janv. 2020 /CNW/ - Les Canadiens manifestent un grand intérêt pour les produits technologiques, qu'il s'agisse des produits courants tels que les montres et les haut-parleurs intelligents ou des innovations d'envergure qui apparaissent sur le marché comme la technologie 5G et les drones, selon deux nouveaux rapports de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et productrice du Salon CES qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas, Nevada.

Produits technologiques que les Canadiens possèdent

Pour la quatrième année, l'Étude sur la possession de produits technologiques destinés à la consommation et le potentiel de marché au Canada examine les produits technologiques que les Canadiens possèdent ainsi que leur intention d'achat de 59 produits technologiques grand public. L'étude montre que ce sont que les appareils à écran que sont la télévision (propriété de 93 % des ménages canadiens), les téléphones intelligents (85 %) et les ordinateurs portables (74 %) qui demeurent les produits technologiques les plus populaires auprès des Canadiens.

Au cours de l'année à venir, 30 % des ménages canadiens envisagent d'acheter un téléphone intelligent, 26 % prévoient se procurer des écouteurs avec ou sans fil et 17 % souhaitent faire l'acquisition d'un téléviseur. Les Canadiens se montrent également très intéressés par l'achat de technologies de diffusion de contenu en continu, qu'il s'agisse d'une première acquisition ou d'un renouvellement de produit. Plus d'une personne sur dix prévoit munir son foyer d'un téléviseur intelligent (12 %) ou d'un appareil de diffusion multimédia en continu (11 %) au cours des 12 prochains mois.

« Les enquêtes de la CTA montrent que les Canadiens, d'est en ouest, apprécient la présence des produits technologiques dans leur vie quotidienne, au travail et dans les loisirs », indique Lesley Rohrbaugh, directrice des études de marché à la CTA. « Si nous observons des différences entre les provinces en matière de possession et d'intention d'achat de produits technologiques, c'est principalement en raison de la densité de la population et de facteurs économiques.»

La popularité des appareils technologiques auprès des Canadiens varie selon la province de résidence. Voici quelques conclusions de l'étude :

Neuf personnes sur dix vivant en Ontario (90 %) et en Alberta (91%) possèdent un téléphone intelligent, alors que ce sont les résidents du Québec (79 %) et du Canada atlantique (78 %) qui en possèdent le moins.

Les ménages de l'Ontario (58 %) sont ceux qui possèdent le plus de jeux vidéo (console, portable ou appareil ancien) et c'est en Colombie-Britannique (38 %) et dans la région de l'Atlantique (37 %) que l'on en possède le moins.

C'est en Ontario (29 %) et dans les provinces du Saskatchewan et du Manitoba (23 %) que le taux de possession de moniteurs d'activité physique portables est le plus élevé. En ce qui a trait aux montres intelligentes, la palme revient à l'Ontario (20 %) et à l'Alberta (17 %).

Les résidents de l'Ontario (31 %) et du Québec (35 %) sont ceux qui possèdent le plus d'écouteurs au pays en comparaison des habitants des autres provinces, qui affichent un taux de propriété de 21 % ou moins.

En matière de technologie automobile, les résidents du Québec (30 %) sont plus susceptibles que la moyenne (20 %) de posséder un démarreur à distance. C'est dans les provinces atlantiques (11 %) et en Colombie-Britannique (5 %) que les proportions de propriétaires de ce type d'appareil sont les plus faibles.

Sensibilisation des Canadiens aux technologies émergentes

Selon l'étude du CTA Emerging Technology in Canada: 2019 Consumer Sentiment, les Canadiens estiment que les technologies émergentes contribuent à l'amélioration des collectivités en rendant celles-ci plus sûres, plus efficaces et plus écologiques. Selon l'étude, les Canadiens s'enthousiasment pour les innovations telles que la connectivité 5G, les drones, le transport en réseau et les scooters électriques. Ces derniers sont bien au fait de l'existence des drones (98 %), du transport en réseau (94 %), des voitures autonomes (91 %) et de la technologie 5G (73 %).

Sur le plan régional, le rapport fait ressortir certains écarts dans les niveaux de sensibilisation aux technologies émergentes. Ainsi, près de la moitié (47 %) des résidents de Toronto ont déjà utilisé les services de transport en réseau, alors que seulement environ un tiers (31%) des Canadiens l'ont fait. Et alors que 53 % des Canadiens s'attendent à ce que les villes intelligentes influencent fortement la société au cours des cinq prochaines années, cette opinion est partagée par 70 % des Torontois.

«Naturellement, les Canadiens accueillent avec beaucoup d'enthousiasme les technologies émergentes qui présentent des bénéfices concrets comme les drones qui aident des secouristes à retrouver des randonneurs ou des skieurs égarés, ou les entreprises de covoiturage offrant de nouvelles options de transport, précise Mme Rohrbaugh. Bien que les consommateurs se montrent plus incertains à propos des technologies qui ne sont pas encore sur le marché, comme les véhicules autonomes, ils reconnaissent quand même le potentiel de ces innovations pour offrir une plus grande sécurité aux automobilistes et réduire le nombre des accidents routiers.»

L'étude Emerging Technology in Canada: 2019 Consumer Sentiment du CTA a été effectuée en ligne entre le 9 et le 11 septembre 2019 à partir d'un échantillon pondéré de 1 200 adultes canadiens, répartis proportionnellement selon l'âge, le sexe, la région et le niveau de scolarité. Certaines régions ont été sur-échantillonnées pour s'assurer d'obtenir une taille d'échantillon minimal non pondéré de 100 dans chaque région. La marge d'erreur est de ± 2,83 %.

La 4e édition de l'Étude sur la possession de produits technologiques destinés à la consommation et le potentiel de marché au Canada a été réalisée en ligne du 4 au 12 octobre 2019. L'enquête a été conduite auprès de 2006 adultes canadiens. Des pondérations ont été appliquées pour s'assurer que les données soient représentatives de la population canadienne en ce qui concerne l'âge, le sexe et la région. La marge d'erreur est de ± 2,19 %.

