MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'hiver dernier a été frisquet, c'est le moins qu'on puisse dire. Particulièrement le mois de janvier, qui a été le plus froid depuis 2004.

Heureusement, des solutions simples comme la tarification dynamique et Hilo permettent aux clients et clientes d'Hydro-Québec d'économiser en recevant un crédit sur leur facture ou une récompense en argent.

Ces outils ont permis à des dizaines de milliers de personnes d'économiser tout en aidant à réduire la pression sur notre réseau de plus de 170 MW. Tout ça, simplement en modifiant légèrement leurs habitudes de consommation pendant une centaine d'heures au cours de l'hiver.

Bilan des économies pour l'hiver 2021-2022

Hilo : une maison intelligente qui travaille pour vous

Grâce aux 30 défis de cet hiver, la clientèle d'Hilo a contribué à réduire la demande d'électricité en période de pointe, simplement en laissant l'équipement préchauffer leur résidence et abaisser ensuite la température durant quelques heures. La récompense moyenne accumulée a été de 166 $ cet hiver seulement. Quant aux plus performants et aux plus performantes lors de ces périodes de pointe, ils et elles ont réalisé 229 $ de récompense en moyenne.

De plus, on estime que l'utilisation des appareils connectés Hilo permet à la clientèle de diminuer d'environ 15 % sa facture d'électricité annuellement.

Les services d'Hilo sont maintenant disponibles dans plus de 90 % des villes du Québec, et son déploiement se poursuit. Chaque client ou cliente a déplacé en moyenne 10,5 kWh de consommation par défi. Ce chiffre est appelé à augmenter grâce à l'ajout de nouveaux équipements à l'avenir.

Hilo, c'est en quelque sorte une centrale virtuelle qui a l'objectif de réduire les besoins en puissance d'Hydro-Québec de 620 MW à l'horizon 2028-2029, soit l'équivalent de la demande de plus de 114 000 ménages ou de la puissance générée par la centrale de la Romaine-2.

Pour y arriver, Hilo a annoncé cette année la première solution intelligente pour chauffe-eau qui respecte les exigences de la Santé publique. Plusieurs autres produits suivront au cours des prochaines années. Ceux-ci comprennent notamment une solution intelligente pour les bornes de recharge de véhicule électrique, un thermostat pour plancher chauffant et un thermostat pour système central de chauffage et climatisation.

Tarification dynamique : des petits changements d'habitudes qui rapportent

Offertes sur une base volontaire à la clientèle d'Hydro-Québec, les options de tarification dynamique ont attiré plus de 160 000 clients et clientes du secteur résidentiel cette année. Ce nombre devrait atteindre 250 000 l'an prochain alors que le déploiement progressif continue, afin que toutes les personnes intéressées puissent participer dès que possible.

La tarification dynamique ne demande aucun investissement de la part du client ou de la cliente. Elle permet de réaliser des économies en posant des gestes simples pour réduire la consommation d'électricité durant une trentaine d'événements de pointe par hiver.

Au cours de l'hiver qui vient de se terminer, la clientèle inscrite au crédit hivernal a cumulé un crédit moyen de 46 $. Les personnes qui se sont activement impliquées et qui ont mis en place de bonnes pratiques, comme l'indiquent nos conseils, ont réalisé des économies moyennes de 114 $.

Qu'en est-il du tarif Flex D ? L'économie moyenne des clients et clientes du secteur résidentiel inscrits à ce tarif sera connue dans quelques semaines. À titre indicatif, l'économie moyenne réalisée à ce tarif pour l'hiver 2020-2021, qui a été plus chaud que l'hiver 2021-2022, était de 48 $, tandis que ceux et celles qui ont suivi nos conseils lors de ces périodes de pointe ont réalisé 106 $ d'économies.

Ainsi, en moyenne, par événement de pointe, c'est 157 MW qui ont été effacés grâce à la tarification dynamique, ce qui correspond à la demande d'environ 30 000 ménages par événement.

Notre clientèle est motivée et performante, notamment grâce à notre accompagnement et aux conseils de la communauté en ligne que nous avons créée à l'intention de ceux et celles qui ont opté pour la tarification dynamique.

Les efforts des personnes qui acceptent ainsi de modifier leurs comportements devraient permettre de déplacer près de 371 MW de puissance à l'horizon 2028-2029, soit l'équivalent de la demande de près de 70 000 ménages.

