Le gouvernement du Canada accorde 5,3 millions de dollars à cinq entreprises canadiennes pour le développement de solutions novatrices

LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les satellites fournissent des données essentielles pour surveiller et protéger la planète, notamment les écosystèmes et la faune sauvage. Le gouvernement du Canada se tourne vers le secteur spatial pour que ces données uniques servent à protéger encore plus les baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition.

Dans le cadre de l'initiative baleinIdées, le gouvernement du Canada investit 5,3 millions de dollars dans cinq entreprises pour le développement de solutions novatrices qui pourraient aider le Canada à détecter et surveiller la présence de baleines noires dans ses eaux, et à prévoir leurs déplacements. L'initiative baleinIdées est un autre exemple des mesures adoptées par le gouvernement du Canada pour essayer de leur éviter de s'enchevêtrer dans des engins de pêche ou d'entrer en collision avec des navires, deux véritables dangers pour elles.

L'Agence spatiale canadienne est à la tête de l'initiative baleinIdées, à laquelle collaborent Pêches et Océans Canada et Transports Canada. C'est la première initiative interministérielle fédérale de financement de projets de recherche-développement visant à mettre à profit les données satellitaires pour aider à protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord. Elle s'inscrit dans la Stratégie spatiale canadienne, dont l'un des objectifs est d'assurer le leadership du Canada en matière d'acquisition et d'utilisation de données satellitaires afin d'appuyer l'excellence scientifique, l'innovation et la croissance économique.

Au cours des trois prochaines années, les cinq projets sélectionnés mobiliseront plus de 80 personnes hautement qualifiées et soutiendront la reprise économique du pays. Afin de stimuler l'innovation et de favoriser la mise en commun des connaissances et de l'expertise, chaque entreprise a constitué une équipe de spécialistes, notamment des collaborateurs du milieu universitaire et d'organisations non gouvernementales, pour mener à bien ses projets.

Les projets financés sont les suivants.

Entreprise

principale Collaborateurs Description du

projet Valeur du contrat Volet 1 : Détection et surveillance Hatfield

Consultants - Université du

Nouveau-Brunswick - Université Dalhousie - Université Duke - AltaML - Fédération canadienne

de la faune Développer un

système de détection

des baleines noires

qui utilisera des

algorithmes

d'apprentissage en

profondeur, des

images satellitaires à

haute résolution,

l'automatisation

et l'informatique

géoscientifique. 1 199 520 $ Global Spatial

Technology

Solutions Inc.

(GSTS) - Université Dalhousie - Ocean Frontier

Institute (OFI) - DeepSense - British Antarctic

Survey - Bigelow Laboratory for

Ocean Sciences Développer un

système de détection

des baleines noires

qui utilisera

l'apprentissage

automatique et des

images satellitaires à

haute résolution, et

qui sera hébergé sur

la plateforme

OCIANA™ de gestion

maritime basée sur

l'intelligence

artificielle. 1 102 417 $ Fluvial

Systems

Research Inc.

(FSR) - INSARSAT Inc. - Université d'Ottawa - Canadian Whale

Institute Développer un

système de

surveillance des

baleines noires et de

leur habitat qui

utilisera des images

satellitaires à haute

résolution. 1 176 682 $ Volet 2 : Prévision et modélisation Arctus inc. - Takuvik (Université

Laval) - Hatfield - ACRI-ST - Anderson Cabot

Center for Ocean Life,

New England Aquarium - M - Expertise Marine - Bigelow Laboratory for

Ocean Sciences - Merinov Développer un

système de

modélisation pour

aider à prévoir la

présence de baleines

noires dans le plateau

continental de

l'Atlantique Nord-

Ouest, notamment

dans le golfe du

Saint-Laurent et le

golfe du Maine. 900 000 $ WSP Canada

Inc. - DHI Water &

Environment - Canadian Whale

Institute - Université Dalhousie - Institut des sciences

de la mer de Rimouski Développer un

système qui fournira

des renseignements

en temps quasi réel

sur la présence

prévue de baleines

noires et les risques

qu'elles croisent un

navire. 899 582 $

Citations

« Les données satellitaires sont un outil essentiel et puissant pour apporter des solutions novatrices aux nombreux défis qui se posent sur Terre. En réunissant les meilleurs cerveaux canadiens et les données satellitaires, l'initiative baleinIdées vise à trouver de nouvelles techniques de détection, de surveillance et, en définitive, de protection des baleines noires de l'Atlantique Nord dans les eaux canadiennes. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les baleines noires de l'Atlantique Nord sont une espèce en voie de disparition. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les sauver. Les investissements dans des entreprises et des projets innovants au titre de l'initiative baleinIdées aideront à détecter et surveiller ces baleines pour leur éviter d'entrer en collision avec des navires ou d'être piégées dans des engins de pêches dans nos eaux. Tous ensemble, nous pouvons stimuler la croissance de notre économie océanique tout en assurant le rétablissement des baleines noires. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement continue d'investir dans la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord. Avec l'initiative baleinIdées, il soutient le développement de nouvelles technologies pour mieux orienter les mesures de gestion du trafic maritime, ce qui permettra de réduire davantage les risques que des baleines noires entrent en collision avec des navires et de protéger cette espèce emblématique en voie de disparition. J'ai hâte de voir comment les données satellitaires serviront à préserver les écosystèmes et la faune de notre pays. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

baleinIdées découle d'utiliTerre, une initiative de financement visant à soutenir les entreprises canadiennes afin qu'elles développent des applications faisant appel à des données satellitaires pour résoudre des problèmes sur Terre.

Des 5,3 millions de dollars accordés au titre de baleinIdées, 4,1 millions de dollars proviennent de l'Agence spatiale canadienne et 1,2 million de dollars, de Pêches et Océans Canada .

. Les baleines noires sont une espèce en voie de disparition : il n'en resterait que 366 dans le monde. Pour mieux les protéger, le gouvernement du Canada a mis en place une série de mesures et d'initiatives au Canada atlantique et au Québec visant à prévenir les collisions avec les navires et leur enchevêtrement dans les engins de pêche. L'initiative baleinIdées prend appui sur ces mesures et initiatives, et les complète.

a mis en place une série de mesures et d'initiatives au atlantique et au Québec visant à prévenir les collisions avec les navires et leur enchevêtrement dans les engins de pêche. L'initiative baleinIdées prend appui sur ces mesures et initiatives, et les complète. Le gouvernement du Canada recourt actuellement à diverses méthodes de détection et de surveillance des baleines noires, notamment depuis des avions et des navires ou encore avec la technologie acoustique.

