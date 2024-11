DES DISCUSSIONS CONCRÈTES POUR LES PARTENAIRES EN HABITATION

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Au terme d'un après-midi de discussions auquel elle avait convié des acteurs influents de tous les horizons en habitation, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, se réjouit de la grande participation des intervenants et de la qualité des interventions qui ont marqué cette rencontre.

Celle-ci visait à mettre en commun des idées et à échanger sur des sujets chauds en habitation. Trois thèmes étaient à l'ordre du jour, soit les pistes de financement innovant pour le logement, les moyens pour assurer la pérennité du parc de logements et les meilleures pratiques pour améliorer la performance et la collaboration des différents organismes qui œuvrent sur le terrain.

« Je le dis souvent, la crise du logement requiert la collaboration de tous. C'est exactement ce que le milieu de l'habitation nous a offert aujourd'hui, en se mobilisant pour orienter la réflexion en cours afin de travailler de manière constructive à la mise en œuvre de la Stratégie québécoise en habitation. Nous avons réalisé beaucoup d'avancées, mais il reste du pain sur la planche. J'ai aussi une certitude au terme de cette rencontre : nous avons des acteurs mobilisés et convaincus qu'on peut faire de grands pas en avant en travaillant ensemble pour les citoyens. Merci à toutes les personnes qui ont contribué aux échanges. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

