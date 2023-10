Des détaillants québécois s'allient à Les Produits du Québec pour l'achat local

BLAINVILLE, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Les Produits du Québec, l'organisme à but non lucratif qui encourage l'achat et l'dentification des produits Québécois, annonce un partenariat avec des détaillants majeurs du Québec. Des entreprises d'ici tels que BMR, SAIL, DeSerres et JC Perreault se dotent d'outils pour faciliter l'identification des produits véritablement locaux et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Ces détaillants rejoignent les Pharmacies Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Souris Mini qui ont déjà mis en place une panoplie de mesures pour faciliter le repérage des produits d'ici pour les consommateurs.

« Des entreprises de tous les secteurs d'activité ont décidé de s'engager dans le processus de vérification promu par Les Produits du Québec pour répondre au besoin du consommateur qui souhaite acheter québécois. C'est un fort mouvement en faveur de l'achat local qui est en train de se créer » affirme Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie.

« Toutes les entreprises québécoises ont un modèle d'affaires qui leur est propre. C'est pour cela que Les Produits du Québec ont différentes marques de certifications qui permettent à un maximum d'entreprises d'y adhérer. En effet, même si le processus de vérification est rigoureux, il demeure réaliste à compléter en fonction de la réalité d'affaire des entreprises », déclare Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« En tant qu'entreprise 100% québécoise, BMR est particulièrement fier d'être le tout premier détaillant dans le secteur de la quincaillerie et de la rénovation à s'être engagé avec Les produits du Québec pour faciliter et encourager l'achat local. Plusieurs de nos fournisseurs ont d'ailleurs débuté le processus de vérification, ce qui nous démontre l'importance incontestée que l'industrie accorde aux produits de chez nous », ajoute Charles Grégoire Béliveau, vice-président commercialisation chez BMR.

« Nous croyons à la mission que se donnent Les Produits du Québec. Nos consommateurs veulent favoriser l'achat local et ils peuvent maintenant se fier aux logos de Les Produits du Québec qui seront bientôt ajoutés sur nos produits - comme La Parisienne qui est présente au Québec depuis 125 ans. En plus de la visibilité accrue, notre adhésion nous procure également un avantage concurrentiel au Québec, car la compétition des grandes marques internationales est très féroce », soutient François Woods, vice-président marketing chez Lavo.

Faits saillants

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant à près de 135 entreprises et près de 53 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : P roduit du Québec , F abriqué au Québec et C onçu au Québec .

du Québec a octroyé jusqu'à maintenant à près de 135 entreprises et près de 53 000 produits l'une de ces trois marques de certifications, soit : , et . 64% des Québécois affirment qu'ils seraient portés à choisir des produits québécois non alimentaires s'ils étaient facilement repérables et que la décision finale du choix de produits est prise sur les lieux de vente, que ce soit en ligne ou en magasin.

Source : Baromètre CQCD - L'achat local, à quel prix? - CQCD, février 2023.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2022, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance des produits.

