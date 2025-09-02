Des députés libéraux à Drummondville pour faire bouger le projet de nouvel hôpital

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le nouveau porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay, sera à Drummondville, ce mercredi 3 septembre, pour discuter des enjeux de l'Hôpital Sainte-Croix avec des représentants du CIUSSS de Mauricie-Centre-du-Québec et de la direction de l'établissement. Il sera accompagné de sa collègue Brigitte B. Garceau, porte-parole responsable de la région du Centre-du-Québec

Les deux élus libéraux profiteront de leur passage dans la région pour rencontrer également des représentants de la Coalition Hôpital régional à Drummondville.

M. Tanguay et Mme Garceau seront disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

