Des députées libérales présentes en Montérégie

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Montérégie recevra, ce vendredi 10 octobre, trois députées de l'opposition officielle qui visiteront des organismes et des entreprises afin de discuter des enjeux de la région. Il s'agit de :

Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole pour :

La protection des consommateurs;

Les aînés, les proches aidants et les soins à domicile;

La région de la Montérégie.

Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole en matière de :

Environnement;

Habitation;

Faune et parcs.

Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole en matière de :

Lutte contre les changements climatiques;

Économie sociale;

Commerce international et interprovincial;

Relations internationales.

Les trois élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]