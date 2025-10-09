Des députées libérales présentes en Montérégie
09 oct, 2025, 11:37 ET
QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Montérégie recevra, ce vendredi 10 octobre, trois députées de l'opposition officielle qui visiteront des organismes et des entreprises afin de discuter des enjeux de la région. Il s'agit de :
Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole pour :
- La protection des consommateurs;
- Les aînés, les proches aidants et les soins à domicile;
- La région de la Montérégie.
Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole en matière de :
- Environnement;
- Habitation;
- Faune et parcs.
Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole en matière de :
- Lutte contre les changements climatiques;
- Économie sociale;
- Commerce international et interprovincial;
- Relations internationales.
Les trois élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
