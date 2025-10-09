Des députées libérales présentes en Montérégie

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

09 oct, 2025

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Montérégie recevra, ce vendredi 10 octobre, trois députées de l'opposition officielle qui visiteront des organismes et des entreprises afin de discuter des enjeux de la région. Il s'agit de :

Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole pour :

  • La protection des consommateurs;
  • Les aînés, les proches aidants et les soins à domicile;
  • La région de la Montérégie.

Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole en matière de :

  • Environnement;
  • Habitation;
  • Faune et parcs.

Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole en matière de :

  • Lutte contre les changements climatiques;
  • Économie sociale;
  • Commerce international et interprovincial;
  • Relations internationales.

Les trois élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]

