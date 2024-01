SHANGHAI, 17 janvier 2024 /CNW/ - UnionPay, l'une des plus grandes marques de paiement au monde, amorce un nouveau chapitre de son développement après que son champ d'application global se soit étendu à 183 pays et régions et alors que ses émissions hors de Chine continentale ont récemment dépassé 230 millions de cartes.

Grâce à ses 20 ans d'efforts d'internationalisation, la marque peut offrir davantage de « solutions chinoises » à l'industrie mondiale des paiements.

Le 18 janvier 2004, UnionPay a lancé des services de cartes à Hong Kong avec l'approbation de la Banque populaire de Chine, marquant le début des efforts d'internationalisation des marques de cartes bancaires chinoises.

UnionPay International, qui se consacre aux affaires internationales, a été créée en 2012. Sa stratégie internationale est passée de « là où les Chinois vont, les services de cartes UnionPay suivent » à « un réseau mondial, une marque internationale » plus complet, visant à mieux servir la volonté d'ouverture de la Chine et à établir une norme élevée dans le secteur des paiements.

Avec le lancement récent des services de cartes UnionPay au Salvador, son champ d'application mondial couvre aujourd'hui 66,4 millions de marchands en ligne et en magasin en dehors de la Chine continentale. Des cartes UnionPay ont été émises dans 81 pays et régions à l'extérieur de la Chine continentale. Actuellement, UnionPay International a collaboré avec plus de 2 600 institutions dans le monde.

Le premier choix des touristes

L'industrie des paiements en Chine a évolué rapidement au cours des deux dernières décennies, et UnionPay International a amélioré sérieusement ses capacités de service de réseau, diversifié ses offres de produits et renforcé ses scénarios de paiement afin de fournir des services de paiement financiers de qualité pour les résidents chinois et internationaux qui participent au commerce et aux efforts de coopération.

Pendant les vacances du Nouvel An, les touristes chinois du monde entier ont trouvé omniprésent le logo trois couleurs distinctif d'UnionPay, que ce soit dans les rues de Hong Kong et de Macao ou chez les marchands de Bangkok, de Tokyo, d'Abu Dhabi et d'ailleurs.

Selon un rapport de Nielsen, UnionPay est devenue la marque de carte la plus largement acceptée dans le monde. Depuis la première transaction d'UnionPay à Hong Kong, les cartes UnionPay ont été acceptées dans 183 pays et régions du monde, parmi lesquels 99 pays et régions acceptent les produits de paiement mobile d'UnionPay. Les taux d'acceptation d'UnionPay en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions sont passés à environ 80 %.

Les paiements au moyen de l'application UnionPay sont acceptés par des centaines de milliers de commerçants en Chine, à Hong Kong et à Macao, des millions de commerçants en Corée du Sud et presque tous les commerçants utilisant des codes QR en Malaisie et au Sri Lanka.

S'appuyant sur les fondements des aspects pratiques, UnionPay International a collaboré étroitement avec d'autres industries afin de créer un riche écosystème pour les paiements UnionPay, les titulaires de cartes bénéficient ainsi d'une plus grande commodité pour effectuer leurs paiements.

En 2023 seulement, les offices du tourisme d'Australie, d'Afrique du Sud, de Singapour, de la Thaïlande et de l'Arabie saoudite, le groupe international de boutiques hors taxes DFS, la plateforme de voyage Trip.com et l'agence de remboursement d'impôts Planet Tax Free ont notamment collaboré avec UnionPay International, améliorant ses capacités de paiement dans différentes situations, notamment les réservations d'hôtel, le transport, la restauration et les achats.

À l'heure actuelle, les services de paiement UnionPay sont acceptés dans plus de 5 000 écoles internationales, les 10 principaux groupes hôteliers du monde, des compagnies aériennes de renom, des transports transfrontaliers comme le chemin de fer Chine-Laos et des réseaux de transports en commun de destinations touristiques internationales populaires.

Une collaboration étroite dans le domaine des paiements transfrontaliers entre les banques commerciales et UnionPay International offre des options personnalisées aux résidents. Diverses banques commerciales ont introduit des produits de carte UnionPay distinctifs, comme des cartes de remise en argent transfrontalières, Prestige Asia, des cartes thématiques « Tour de Corée du Sud », et plus encore, répondant à différents segments de clientèle. Une fois connectées à la plateforme de paiement réseau de l'application UnionPay, les applications bancaires commerciales peuvent également utiliser directement les codes QR UnionPay dans les situations d'acceptation à l'étranger.

Expansion mondiale

Depuis la reprise du mouvement transfrontalier, des événements internationaux comme la Foire de Canton et le Salon international des importations de Chine ont eu du succès en Chine, ce qui fait en sorte qu'il est essentiel d'offrir des services de paiement de qualité aux visiteurs étrangers en Chine.

Actuellement, en dehors de la Chine continentale, plus de 230 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 81 pays et régions, et 180 portefeuilles locaux UnionPay ont été établis dans 35 pays et régions. Ces divers produits de paiement UnionPay couvrent de multiples fonctions, y compris le passage de cartes, le balayage et les retraits d'espèces, répondant aux besoins de la vie quotidienne et des paiements transfrontaliers, et positionnant UnionPay comme l'une des marques de paiement préférées des visiteurs en Chine.

Ce voyage a commencé avec l'acceptation des cartes UnionPay à Hong Kong, en Chine, où la Banque de Chine (Hong Kong) a émis la première carte UnionPay locale la même année. Cela a marqué la localisation des activités d'UnionPay International et le point de départ de l'exploration des services de paiement pour les résidents du monde entier.

À ce jour, la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao a émis 30 millions de cartes UnionPay au total. Dans les pays et les régions participant à la Belt and Road Initiative, les émissions cumulatives atteignent 170 millions de cartes. Dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Kenya, la Mongolie, Singapour et le Kazakhstan, UnionPay est devenue la carte de paiement par excellence, favorisée par les étudiants, les travailleurs et les enseignants locaux, et s'est intégrée à la vie locale.

Ces cartes peuvent être utilisées dans presque toutes les situations et tous les terminaux PDV en Chine, y compris le transport en commun, les achats sur l'application Taobao, la réservation de billets sur l'agence de voyages Trip.com, la réservation d'une course sur l'application Didi et la commande de nourriture sur l'application Meituan.

Fort de son expérience en matière de promotion des paiements par code QR à l'échelle nationale, UnionPay a continuellement étendu ses services de paiement mobile aux résidents hors de la Chine continentale.

La version Hong Kong-Macao de l'application UnionPay a été lancée à Hong Kong en 2018. Par la suite, UnionPay International a innové dans les modèles de coopération, soutenant les portefeuilles à l'étranger pour lier les cartes UnionPay ou émettre des cartes virtuelles UnionPay dans leurs applications. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser des produits locaux familiers pour les paiements sur le continent chinois, sans avoir à créer de compte supplémentaire ou à télécharger des applications nationales. L'authentification peut être effectuée par l'entremise d'institutions locales, ce qui élimine l'obligation de fournir des renseignements personnels de nature délicate à des plateformes tierces.

Une solution chinoise de pointe

Tout en fournissant des services de paiement de grande qualité aux résidents internationaux, UnionPay International collabore avec les banques centrales, les réseaux nationaux de paiement et les alliances de paiement de divers pays afin d'établir des normes techniques pour les réseaux de paiement, les codes QR et les cartes à puce. Ce faisant, la marque propose davantage de « solutions chinoises » à l'industrie mondiale des paiements.

En s'adaptant aux tendances du développement industriel, UnionPay International cherche activement de nouvelles stratégies pour renforcer les avantages du réseau mondial grâce au développement des cartes et du paiement mobile.

Ces dernières années, de nombreux pays ont accéléré la construction de réseaux de paiement locaux et favorisé l'interopérabilité entre les différents réseaux. Depuis 2023, UnionPay International collabore avec des réseaux locaux dans 15 pays et régions à l'étranger pour promouvoir l'interopérabilité des codes QR. Seize projets ont été mis en œuvre ou sont en cours, notamment des réseaux de paiement de pays d'Asie du Sud-Est comme PayNet de Malaisie, NAPAS du Vietnam, Bakong du Cambodge et LAPNet du Laos. Le champ d'acceptation des codes QR UnionPay hors de Chine continentale a par la suite augmenté pour atteindre 6,5 millions de marchands dans 45 pays et régions. UnionPay devient ainsi un produit de paiement offrant des avantages majeurs dans la région de l'Asie-Pacifique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2316542/image_825383_32511551.jpg

