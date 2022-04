DES COURS D'ÉVEIL MUSICAL EN CPE - Un projet novateur initié par le Conservatoire de musique de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Depuis février dernier, le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) favorise l'intégration de la musique auprès de la petite enfance en collaboration avec le CPE L'Univers des copains. Tous les matins de la semaine, une quarantaine d'enfants de 4 et 5 ans apprennent, en petits groupes, à se familiariser avec la musique grâce à l'enseignement de professeurs du CMR. Cette initiative s'inscrit dans le projet de recherche Transition de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui tente de mieux comprendre l'adaptation des enfants lors de la transition en milieu scolaire.

L'éveil musical fait partie de l'offre du Conservatoire depuis quelques années et s'inscrit dans une volonté d'implication grandissante du CMR dans la région du Bas-Saint-Laurent. « Pour moi, il est impératif que nous fassions une différence dans la communauté et introduire la musique dès la petite enfance en collaborant avec d'autres intervenants locaux est un pas de plus vers notre engagement dans la région. », commente Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Piloté par Martine Poirier, Ph.D et professeure en adaptation scolaire et sociale à l'UQAR, le Projet Transition souhaite comprendre l'adaptation des enfants vulnérables sur le plan socioémotionnel lors de la transition à l'école. L'utilisation de la musique comme premier vecteur structurant apparaissait une avenue à explorer dans le cadre de ce partenariat. « Pour cette première expérience, nous travaillons avec sept professeurs du Conservatoire qui viennent donner des cours tous les matins de la semaine aux enfants du CPE L'Univers des copains. L'apprentissage d'un instrument de musique demande de la concentration et de la discipline, mais aussi de la confiance en soi et une ouverture aux autres, nous permettant d'anticiper des changements favorables sur le plan de la préparation scolaire chez les enfants. Pour le moment, les enseignants du CMR et les éducatrices s'entendent sur la contribution positive de l'expérience sur le développement des enfants, ce qui pourra certainement nous servir de levier pour la suite du Projet Transition », souligne Mme Poirier, chercheuse responsable du Projet Transition.

Ainsi, pendant un total de huit semaines, les enfants participants ont droit à une leçon gratuite de 45 minutes par semaine avec un professeur du CMR. Ceux-ci ont eu le loisir de choisir l'instrument qu'ils souhaitaient apprendre, à savoir le violon, l'alto, le violoncelle, les percussions, la guitare ou le chant. Après quelques cours, il a été possible de noter des effets positifs sur leur capacité d'apprentissage et de sociabilisation. L'expérience culminera lors d'un concert le 7 mai prochain où parents, amis et curieux pourront venir constater le fruit du travail réalisé par les professeurs et leurs petits élèves durant les dernières semaines. Le concert sera suivi d'une fête musicale pour toute la famille.

Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec qui peut toujours compter sur l'appui financier de Desjardins qui est fier d'appuyer des projets novateurs impliquant la communauté.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

