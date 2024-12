Des contenus uniques de développement professionnel mis en valeur dans le CSF Mag+

Le magazine de la Chambre de la sécurité financière publie aussi un grand dossier sur les Peuples Autochtones, afin de sensibiliser ses membres aux réalités économiques autochtones

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est ravie d'annoncer la publication de la dernière édition de son magazine, CSF Mag+. Les lecteurs y découvriront, entre autres, un compte-rendu détaillé de sa journée de formation annuelle, le ProLab 2024, qui s'est tenue en octobre dernier. L'édition du magazine présente aussi en détail les résultats du sondage sur les régimes d'épargne, mené par Léger pour le compte d'ÉducÉpargne et de la CSF. Ces résultats montrent que les professionnels peuvent jouer un rôle important en matière d'éducation financière, en particulier pour améliorer les connaissances sur certains régimes d'épargne. Les résultats dévoilent également les préférences des consommateurs en matière de services-conseils pour leurs différents besoins financiers.

Le ProLab 2024, qui a réuni en tout près de 400 personnes, présentait des opportunités de développement professionnel uniques. Des conférences en compagnie de Farah Alibay, d'Olivier Bernard (alias Le Pharmachien), de Sophie Brochu et de Daniel Lamarre étaient offertes aux participants. Les membres ont aussi pu bénéficier de classes de maître avec des professeurs renommés : Robert Dutton, Hélène Belleau, Patrick Mignault, Arthur Oulaï, Maripier Tremblay et Gabriel J. Power. Le CSF Mag+ propose donc un retour sur le contenu de ces classes de maîtres et de ces conférences, afin d'en faire bénéficier le plus de lecteurs possibles.

Grand dossier : Peuples Autochtones

Depuis les dernières années, plusieurs communautés autochtones ont bénéficié d'une arrivée d'argent liée aux règlements de litiges dans lesquels elles exigeaient réparation pour des injustices passées. Aussi, certaines communautés sont de plus en plus impliquées dans le milieu des affaires et diversifient leurs activités. Ces réalités créent un influx de capital qui offre des opportunités d'investissement, ainsi que de nombreux défis pour les communautés. Le CSF Mag+ présente l'avis de plusieurs experts pour bien comprendre la situation.

« Les conseillers membres de la Chambre de la sécurité financière accompagnent une multitude de clients, autant Autochtones qu'allochtones, mentionne Daniel Richard, vice-président, Relations avec les communautés, à la Chambre de la sécurité financière. Dans le contexte où la notion de réconciliation définit le paradigme dans lequel les relations avec les Peuples Autochtones évoluent au Québec et au Canada, la Chambre souhaite ardemment faire sa part pour favoriser cette réconciliation. Elle prend donc les devants en sensibilisant les conseillers financiers aux réalités autochtones. »

Le magazine est disponible gratuitement sur le site de la Chambre. En raison du conflit de travail actuel chez Postes Canada, ce numéro est exceptionnellement publié uniquement en version numérique dans un premier temps.

À propos de CSF Mag+

CSF Mag+ est publié trois fois par année par la Chambre de la sécurité financière à l'intention de ses 34 000 membres, qui exercent dans les domaines suivants : l'épargne collective, l'assurance de personnes, les plans de bourses d'études, la planification financière et l'assurance collective de personnes. Les articles publiés sont conçus dans un but d'information et de formation des membres.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

