Des conférences inspirantes pour des milliers de jeunes partout au Québec! - Lancement de la Semaine des entrepreneurs à l'école

QUÉBEC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Dès aujourd'hui, des milliers de jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, des conférences en classe animées bénévolement par des centaines d'entrepreneurs pour inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre des jeunes à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

« L'esprit d'entreprendre est un état d'esprit qui dispose à percevoir un besoin, imaginer une solution et agir pour la concrétiser. Il s'exprime en entrepreneuriat, mais aussi dans les sphères personnelle, familiale, scolaire, académique, professionnelle et citoyenne. Ça amène les jeunes à s'épanouir, à être davantage motivés à l'école et même à se découvrir des "superpouvoirs" en réalisant des projets entrepreneuriaux! », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Annick Coulombe, enseignante à l'École secondaire d'Amos du Centre de services scolaire Harricana, a vécu l'expérience l'an dernier : « La visite a stimulé mes élèves pour qui la motivation scolaire est difficile. Le fait de discuter avec un entrepreneur leur a fait comprendre que tout est possible, malgré les embuches. »

Parallèlement, les entrepreneurs-conférenciers sont parfois surpris des retombées de leur rencontre, comme le raconte Katryne Delisle de L'Atelier Paysan : « Lorsque j'étais sur les bancs d'école, on valorisait les cheminements linéaires. En participant à la Semaine des entrepreneurs à l'école, je voulais montrer aux jeunes qu'on peut faire des détours et miser sur ce qui fait notre couleur. »

« Chez Desjardins, nous croyons que l'esprit d'entreprendre est un levier de développement personnel et collectif. En soutenant la Semaine des entrepreneurs à l'école, nous souhaitons inspirer les jeunes à rêver grand et à réaliser leurs ambitions. Leur dynamisme et leur créativité sont les moteurs d'un Québec innovant et prospère. Nous sommes convaincus que ces rencontres avec des entrepreneurs passionnés leur donneront les outils et la confiance nécessaires pour devenir les leaders de demain », précise Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Je suis fier de soutenir la Semaine des entrepreneurs à l'école, une initiative clé qui contribue au développement de la culture entrepreneuriale des jeunes. En leur présentant des modèles inspirants et diversifiés, nous ouvrons devant eux un éventail infini de possibilités, leur montrant qu'ils ont le pouvoir de façonner leur avenir et, s'ils le souhaitent, celui du Québec aussi! », mentionne Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Quelques-unes de ces rencontres seront partagées sur les réseaux sociaux d'OSEntreprendre.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il a sensibilisé, depuis 2017, plus de 150 000 jeunes du primaire à l'université partout au Québec, par des centaines de conférences gratuites offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, présentée par Desjardins et soutenue par le gouvernement du Québec.

