Des conférences inspirantes pour des milliers de jeunes partout au Québec!

Lancement de la Semaine des entrepreneurs à l'école

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Dès aujourd'hui, des milliers de jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec participent à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, des conférences en classe animées bénévolement par des centaines d'entrepreneurs passionnés! Voilà une belle manière de mettre à l'honneur l'aventure humaine d'entreprendre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

Dominic Tellier, enseignant à l'École de la Rose-des-Vents, du Centre de services scolaire Marie-Victorin, a vécu l'expérience l'an dernier : « C'était un moment magique! L'entrepreneure a donné le goût du dépassement aux élèves et leur a rappelé l'importance de croire en leurs rêves. Elle a été dynamique, spontanée et proche des jeunes. »

Parallèlement, les entrepreneurs-conférenciers sont parfois surpris des retombées de leur rencontre, comme le raconte Fred Campbell de Hooké : « La passion, l'enthousiasme et la motivation des jeunes avec qui j'ai eu la chance d'échanger ce jour-là m'ont chamboulé. Je pense que cette rencontre a changé leur vie, et un peu la mienne! »

« Quand on partage ses valeurs et ses motivations à être entrepreneur devant une classe, on ne sait pas quelle marque on laisse. Ça donnera le goût à certains de réaliser des projets à l'école; pour d'autres, ça va devenir une orientation. Le parcours des entrepreneurs fait écho à ce que vivent les jeunes en plein développement de leur identité! », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« En étant le partenaire présentateur de la Semaine des entrepreneurs à l'école, Desjardins souhaite allumer des étincelles et créer des rêves entrepreneuriaux chez nos jeunes. Le vieillissement de nos entrepreneurs entrainera une augmentation significative du nombre d'entreprises à la recherche de repreneurs au cours des prochaines années. Je constate que les jeunes sont ambitieux, éduqués et ouverts sur le monde. Nous avons besoin d'eux pour soutenir la vitalité économique du Québec », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir la Semaine des entrepreneurs à l'école, qui contribue à encourager le développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Cette formidable initiative permet aussi à cette jeunesse de comprendre, en découvrant des modèles positifs et diversifiés, que plusieurs avenues sont possibles! », mentionne Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

Quelques-unes de ces rencontres partagées sur la page Facebook d'OSEntreprendre.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il a sensibilisé, depuis 2017, près de 125 000 jeunes du primaire à l'université partout au Québec, par des centaines de conférences gratuites seront offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, présentée par Desjardins et soutenue par le gouvernement du Québec.

SOURCE OSEntreprendre

Renseignements: Daphné Asselin, [email protected], 418 644-4255, poste 2173