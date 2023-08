Des conditions de travail bonifiées pour les agents de sécurité

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, salue l'adoption du décret qui viendra bonifier, à partir du 2 août 2023, les conditions de travail minimales des agents de sécurité et qui favorisera la rétention des travailleurs au sein de ce secteur.

En effet, les modifications apportées au Décret sur les agents de sécurité viennent rehausser le taux de salaire et certaines primes horaires. Le taux de salaire des 23 965 salariés de ce secteur d'activité augmentera de 2,2 % par année, de 2023 à 2027.

Les modifications ont été effectuées en réponse à une demande conjointe de la partie patronale et de la partie syndicale du Comité paritaire des agents de sécurité afin notamment de favoriser l'attractivité du secteur et d'établir des conditions claires et favorables pour plusieurs années.

Citation

« Je suis convaincu que les hausses salariales inscrites dans le décret seront bénéfiques tant pour les employeurs que pour les milliers d'employés concernés. Elles créeront un cadre prévisible qui aidera notamment ce secteur d'activité à faire face aux défis de main-d'œuvre actuels. J'applaudis les parties qui ont travaillé conjointement pour parvenir à une solution qui constitue un bon équilibre entre les besoins des travailleurs et des employeurs visés. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le projet de décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 26 avril 2023. Deux modifications mineures ont été apportées au projet de décret à la conclusion de la période de consultation, le 9 juin 2023.

du 26 avril 2023. Deux modifications mineures ont été apportées au projet de décret à la conclusion de la période de consultation, le 9 juin 2023. Le Conseil des ministres a approuvé le décret le 19 juillet 2023.

des ministres a approuvé le décret le 19 juillet 2023. La dernière version du Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité est disponible dans la Gazette officielle du Québec du 2 août 2023.

