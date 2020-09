Le gouvernement du Canada investit pour améliorer l'accès à Internet haute vitesse

OTTAWA, le 17 sept. 2020 /CNW/ - L'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe, les Canadiens le savent bien. Il est maintenant essentiel pour tous d'avoir accès à l'information, de pouvoir communiquer avec ses proches et de tirer profit de possibilités qui n'auraient pu exister autrement. La crise que nous vivons actuellement met en lumière l'importance que revêt l'Internet haute vitesse dans notre quotidien et notre besoin de services Internet ira sans doute en grandissant.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a fait le point aujourd'hui, de concert avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, sur le projet d'installation de 40 km de fibre optique reliant Whistler et Mount Currie dans cette province. Ce projet prendra fin en octobre 2020.

C'est un total de 5,6 millions de dollars qui ont été versés pour mener à bien le projet Whistler-Cache Creek Transport Fibre Build, visant la transmission par fibre optique. Grâce à cette initiative, la vitesse de connexion sera accrue à Mount Currie ainsi que dans la Nation Lil'wat, et le Centre d'apprentissage Ts'zil aura désormais accès à Internet. Cette nouvelle installation sera également bénéfique pour plusieurs collectivités qui se trouvent tout au long des 125 km de la ligne de fibre optique qui se rend à Cache Creek.

Le financement sera fourni par les partenaires suivants :

plus de 2 millions de dollars du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada ;

; plus de 1.9 million de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique;

plus de 1,6 million de dollars de Shaw Communications.

La stratégie du gouvernement du Canada, intitulée La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité, a été mise en place pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des services Internet haute vitesse à prix abordables, quel que soit l'endroit où ils vivent. Dans le cadre de celle-ci, le gouvernement s'engage en outre à améliorer la couverture des services sans fil où les Canadiens vivent et travaillent ainsi que le long des principales routes et autoroutes.

Grâce au programme Brancher pour innover, les résidents pourront demeurer en contact avec leurs proches, faire des affaires en ligne, suivre des programmes d'éducation à distance et profiter des occasions qu'offre l'ère numérique. Les Canadiens pourront ainsi accroître les interactions qu'ils ont au sein de leur collectivité et à l'extérieur de celle-ci, et ils auront de plus grandes possibilités de réussite.

Citations

« L'accès à Internet haute vitesse est primordial pour la santé et la sécurité ainsi que pour la relance de l'économie. Nous sommes le premier gouvernement à avoir élaboré un plan visant à offrir à chaque Canadien l'accès à Internet haute vitesse. Nous avions entrepris ce projet avant l'arrivée de la pandémie et nous redoublerons d'efforts pour le mener à bien. Nous mettrons ainsi en place l'infrastructure de base nécessaire pour améliorer la connectivité dans des régions mal desservies et au sein des Premières Nations des régions rurales de la Colombie-Britannique. Nous avons investi, à ce jour, plus de 55 millions de dollars dans 10 projets, ce qui permettra de brancher plus de 18 000 foyers de la Colombie-Britannique. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Combler le fossé numérique au moyen du programme Connecting British Columbia est essentiel. Les résidents des régions rurales et des collectivités autochtones pourront ainsi tirer profit de la connectivité moderne pour s'instruire et travailler de la maison, faire croître une entreprise et avoir accès à divers services. L'accès à Internet haute vitesse est à coup sûr très avantageux pour tous, et je suis impatiente d'en voir les effets sur la région. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Anne Kang

« Plus que jamais, les Canadiens dépendent de la technologie, ils ont besoin d'un accès à des services Internet de haute qualité et abordables pour s'adonner à leurs plus importantes activités. Dans le cadre des programmes Connecting British Columbia et Brancher pour innover, des partenariats ont été conclus et des investissements importants ont ainsi été effectués dans les réseaux, ce qui s'est traduit par une compétition accrue et donc par une offre plus grande de services de large bande et d'Internet à haute vitesse dans les collectivités rurales et autochtones. »

- Le président de Shaw Communications, Paul McAleese

« La Nation Lil'wat tient à souligner le travail effectué en collaboration avec Shaw Communications dès le début. Nous sommes heureux de tous les partenariats fructueux que nous concluons et sommes conscients de l'importance d'une bonne communication pour bien comprendre les besoins et les attentes des partenaires. Non seulement Shaw offre-t-elle des services téléphoniques à la Nation Lil'wat depuis quelques années, l'entreprise a aussi saisi l'occasion de faire plus en améliorant l'infrastructure du nouveau Centre d'apprentissage Ts'zil, avec l'ajout d'une nouvelle génératrice par exemple, et en offrant l'accès à des services par fibre optique au sein de la Nation Lil'wat. Bientôt, dans à peine quelques semaines, Shaw aura terminé la mise en place de sa nouvelle ligne de fibre optique. Celle-ci passera par la Nation Lil'wat et offrira la possibilité de faire des choix, tout en donnant accès aux services de Shaw, qu'il s'agisse de téléphonie, d'Internet ou d'autres services à large bande. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec Shaw. »

- Le chef de la Nation Lil'wat, Dean Nelson

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a débloqué plusieurs milliards de dollars pour la construction d'infrastructures qui permettent l'accès à des services Internet dans les collectivités rurales et éloignées. Ces fonds sont accordés au moyen de plusieurs programmes.

a débloqué plusieurs milliards de dollars pour la construction d'infrastructures qui permettent l'accès à des services Internet dans les collectivités rurales et éloignées. Ces fonds sont accordés au moyen de plusieurs programmes. Dans le budget de 2019, le gouvernement a indiqué que 1,7 milliard de dollars serait consacré à l'Internet haute vitesse, dont 1 milliard accordé au Fonds pour la large bande universelle, 600 millions de dollars pour les satellites en orbite basse pouvant aider à assurer la connectivité dans la plupart des régions éloignées du Canada et 85 millions de dollars pour accroître les fonds du programme déjà en vigueur Brancher pour innover.

et 85 millions de dollars pour accroître les fonds du programme déjà en vigueur Brancher pour innover. Plus de 55 millions de dollars provenant du programme Brancher pour innover ont été consacrés à des projets visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 18 000 foyers des régions rurales de la Colombie-Britannique.

Grâce au programme Brancher pour innover, plus de 50 collectivités rurales et éloignées du Canada peuvent maintenant tirer profit de projets terminés qui peuvent améliorer la vitesse des services Internet pour plus de 28 000 foyers.

peuvent maintenant tirer profit de projets terminés qui peuvent améliorer la vitesse des services Internet pour plus de 28 000 foyers. Il y a actuellement des projets de large bande en cours, soit à l'étape de conception ou de construction, qui visent à améliorer la connectivité pour 100 collectivités et jusqu'à 35 000 foyers d'ici la fin de 2020. Plus de 750 collectivités et potentiellement 250 000 foyers pourraient avoir accès à une meilleure vitesse de branchement à Internet d'ici la fin de 2021 lorsque des projets réalisés dans le cadre du programme Brancher pour innover seront achevés.

