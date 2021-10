Des coffrets cadeaux solidaires pour freiner les maladies pulmonaires

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour cette fin d'année, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) lance un nouveau projet caritatif : les coffrets cadeaux Solid'AIR. Dès aujourd'hui et jusqu'à Noël, neuf thèmes de coffrets cadeaux, d'une valeur unitaire de 50 à 150 $, seront proposés sur son site Web coffretcadeausolidaire.ca pour soutenir les personnes atteintes de maladies respiratoires.

Offrir une meilleure qualité de vie aux patients fragilisés par la crise sanitaire.

Au Québec, plus de 3 millions de personnes souffrent de maladies respiratoires comme l'asthme, la MPOC, la FPI ou encore l'apnée du sommeil. Avec une santé pulmonaire déjà fragile, ces patients sont aussi les premiers touchés par la crise sanitaire que nous traversons. Par cet achat solidaire, les Québécois et Québécoises aident l'APQ à financer des programmes de soutien aux personnes atteintes, à soutenir la recherche en santé respiratoire et participent ainsi à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches aidants.

Offrir un cadeau qui a du sens.

Le principe est simple : donnez, emballez et offrez ! En choisissant un coffret cadeau solidaire, les donateurs mènent une double action : ils encouragent une cause essentielle et offrent un cadeau éthique. Présentés dans une jolie boîte, les coffrets cadeaux Solid'AIR sont prêts à offrir ou à glisser sous le sapin.

Donner de la visibilité aux artisans d'ici.

Afin de satisfaire le plus grand nombre, neuf thèmes de boîte cadeaux sont proposés : Bulle de bien-être (version homme ou femme) avec des produits de soins, Nuage technologique pour les plus connectés, Air du temps pour les passionnés de mode, Essen'CIEL pour faciliter sa transition vers une mode de vie plus écologique, Envolée québécoise (version végétarienne ou non) pour les fins gourmets, Au poil ! (version chien ou chat) pour les compagnons à quatre pattes. D'une valeur de 50 à 150 $, les coffrets cadeaux Solid'AIR sont composés de produits locaux, sélectionnés avec beaucoup de soin et confectionnés par des artisans québécois ou provenant d'entreprises locales.

Les coffrets cadeaux sont à retrouver sur coffretcadeausolidaire.ca. Livraison à domicile ou cueillette à l'APQ, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h.

