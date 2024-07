Une personne sur 11 dans le monde a connu la faim en 2023, une sur cinq en Afrique

TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - D'après la dernière édition en date du rapport sur L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié aujourd'hui par cinq organismes spécialisés du système des Nations Unies, 733 millions de personnes environ ont souffert de la faim en 2023, soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale et une sur cinq en Afrique.

Israa mange un morceau de pain dans la ville de Khan Younis. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Le rapport annuel, présenté officiellement cette année dans le cadre de la réunion ministérielle du groupe du G20 chargé de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté qui se déroule au Brésil, alerte sur le fait que le monde n'est pas du tout en bonne voie pour atteindre l'objectif de développement durable (ODD) 2, Faim zéro, à l'horizon 2030. Il ressort du rapport que le monde est revenu 15 ans en arrière, les niveaux de sous-alimentation étant comparables à ceux de 2008-2009.

« À l'échelle mondiale, 1 enfant de moins de cinq ans sur 4 vit dans une situation de pauvreté alimentaire grave, ce qui expose des millions d'enfants à un risque élevé de malnutrition et de maladie potentiellement mortelle », a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. « Nous savons qu'une bonne nutrition est le fondement même de la survie, de la croissance et du développement du cerveau des enfants. Alors que la vie et l'avenir de tant de jeunes enfants sont en jeu, le Canada doit continuer de faire preuve de leadership afin de soutenir la nutrition maternelle et infantile dans le monde entier. »

Malgré quelques progrès enregistrés dans certains domaines tels que le retard de croissance et l'allaitement maternel exclusif, un nombre préoccupant de personnes demeurent en proie à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. En 2023, après trois années consécutives de stagnation des niveaux de faim dans le monde, on dénombrait ainsi entre 713 millions et 757 millions de personnes sous-alimentées, soit environ 152 millions de personnes de plus qu'en 2019 si l'on considère le milieu de la fourchette (733 millions).

Les tendances diffèrent considérablement selon les régions: la proportion de la population souffrant de la faim continue d'augmenter en Afrique (20,4 pour cent), se maintient en Asie (8,1 pour cent) - même si la situation reste particulièrement difficile, la région comptant plus de la moitié des personnes qui souffrent de la faim dans le monde -, et diminue légèrement en Amérique latine (6,2 pour cent). De 2022 à 2023, la faim a empiré en Asie de l'Ouest, dans les Caraïbes et dans la plupart des sous-régions de l'Afrique.

Si les tendances actuelles se confirment, quelque 582 millions de personnes seront sous-alimentées de manière chronique en 2030, parmi lesquelles la moitié vivront en Afrique, avertissent le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cette projection est très proche des niveaux observés en 2015 lorsque les objectifs de développement durable ont été adoptés, ce qui dénote une stagnation inquiétante des progrès.

Principales constatations au-delà de la faim

Le rapport souligne que l'accès à une nourriture adéquate demeure difficile à atteindre pour des milliards de personnes. En 2023, environ 2,33 milliards de personnes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, un nombre qui n'a guère évolué depuis le brusque retournement qui s'est produit en 2020 sur fond de pandémie de covid-19. Plus de 864 millions d'entre elles ont connu une insécurité alimentaire grave, ce qui signifie qu'elles n'ont rien mangé pendant une journée entière, voire plus parfois. Ce chiffre est demeuré invariablement élevé depuis 2020, et si l'Amérique latine montre des signes d'amélioration, des défis plus grands persistent, en particulier en Afrique où 58 pour cent de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave.

Les difficultés d'accès économique à une alimentation saine continuent également de poser un problème majeur, qui touche plus d'un tiers de la population mondiale. À partir des nouvelles données disponibles sur les prix des produits alimentaires et grâce aux améliorations méthodologiques qui ont été apportées, les auteurs de la publication constatent que plus de 2,8 milliards de personnes n'ont pas eu les moyens de s'alimenter sainement en 2022. Cette disparité est la plus marquée dans les pays à faible revenu, où 71,5 pour cent de la population ne peut pas accéder économiquement à un régime alimentaire sain, contre 6,3 pour cent dans les pays à revenu élevé. Il est à noter que cette proportion est passée sous les niveaux d'avant la pandémie en Asie ainsi qu'en Amérique du Nord et en Europe, mais qu'elle a considérablement augmenté en Afrique.

Bien que des progrès aient été accomplis en matière d'allaitement maternel exclusif des nourrissons, dont le taux s'élève désormais à 48 pour cent, il sera difficile d'atteindre les objectifs mondiaux définis dans le domaine de la nutrition. La prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance stagne autour de 15 pour cent, et le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans n'a toujours pas atteint les objectifs fixés, même s'il a reculé pour s'établir à 22,3 pour cent. En outre, la prévalence de l'émaciation chez les enfants n'a pas enregistré d'amélioration notable, tandis que l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans a augmenté.

De la même façon, les nouvelles estimations de la prévalence de l'obésité chez l'adulte font apparaître une augmentation constante au cours des 10 dernières années; de 12,1 pour cent en 2012 on est passé à 15,8 pour cent en 2022. D'après les projections, le monde comptera plus de 1,2 milliard d'adultes obèses d'ici à 2030. Le double fardeau de la malnutrition - coexistence de la dénutrition avec l'excès pondéral et l'obésité - s'est également intensifié à l'échelle mondiale dans tous les groupes d'âge. La maigreur et l'insuffisance pondérale ont reculé au cours des deux dernières décennies, tandis que l'obésité a fortement augmenté.

Devant le retard que le monde a pris pour atteindre les sept cibles mondiales relatives à la nutrition à l'horizon 2030, ces tendances soulignent les défis complexes de la malnutrition sous toutes ses formes et le besoin urgent d'interventions ciblées, indiquent les cinq organismes.

L'insécurité alimentaire et la malnutrition s'accentuent en raison d'une association de facteurs, notamment l'inflation persistante des prix des aliments qui continue d'éroder les gains économiques pour un grand nombre de personnes dans de nombreux pays. Les principaux facteurs que sont les conflits, les changements climatiques et les fléchissements économiques deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Ces problèmes, auxquels s'ajoutent des causes sous-jacentes telles que l'inaccessibilité économique d'une alimentation saine, des environnements alimentaires néfastes pour la santé et la persistance des inégalités, se conjuguent désormais, ce qui amplifie leurs effets respectifs.

Des financements pour éliminer la faim

Le thème du rapport de cette année, «Des financements pour éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition», attire l'attention sur le fait que la réalisation de l'ODD 2, à savoir l'élimination de la faim, exige une approche multidimensionnelle, et notamment de transformer et de renforcer les systèmes agroalimentaires, de s'attaquer aux inégalités et de garantir une alimentation saine pour tous, abordable et accessible. Cette approche nécessite des ressources supplémentaires et présentant un meilleur rapport coût-efficacité, ainsi qu'une définition claire et standard du financement au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Les chefs de secrétariat des cinq organismes des Nations Unies à l'origine du rapport, à savoir M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, M. Alvaro Lario, Président du FIDA, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, Mme Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM, et Mme Catherine Russel, Directrice générale de l'UNICEF, ont écrit dans l'avant-propos du rapport: «L'une de nos toutes premières priorités devra être d'estimer le déficit de financement pour la sécurité alimentaire et la nutrition et de trouver des modes de financement novateurs qui permettent de combler ce déficit. Les politiques, instruments législatifs et interventions requis pour éliminer la faim et faire en sorte que chacun ait accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante (cible 1 de l'ODD 2), et pour mettre fin à toutes les formes de malnutrition (cible 2 de l'ODD 2) nécessitent de mobiliser d'importantes ressources. Ce n'est pas seulement un investissement dans l'avenir, c'est aussi un devoir. Notre but est de garantir le droit des générations actuelles et futures à une alimentation et à une nutrition adéquates.»

Comme cela est souligné dans le rapport et a été rappelé à l'occasion du Forum politique de haut niveau qui s'est déroulé au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, le déficit de financement imminent appelle des solutions équitables novatrices, en particulier dans les pays devant faire face à de hauts niveaux de sous-alimentation chronique et de malnutrition aggravés par les effets du changement climatique.

Les pays qui ont le plus besoin de ressources supplémentaires rencontrent des difficultés pour accéder aux financements. Parmi les 119 pays à revenu faible ou intermédiaire analysés, 63 pour cent environ ont un accès aux financements qui est limité ou modéré. De surcroît, la majorité de ces pays (74 pour cent) sont touchés par l'un au moins des principaux facteurs contribuant à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est indispensable de mener des initiatives concertées visant à harmoniser les données, à augmenter la tolérance au risque et à améliorer la transparence si l'on veut combler ce déficit et renforcer les dispositifs mondiaux destinés à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.

Note à l'éditeur: rapport sur L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde

L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde est un rapport annuel établi conjointement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Depuis 1999, ses auteurs suivent et analysent les progrès accomplis dans le monde en ce qui concerne l'élimination de la faim, la concrétisation de la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition. Ils fournissent également une analyse approfondie des principales difficultés qui entravent la réalisation de ces objectifs dans le contexte du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le rapport s'adresse à un large lectorat, notamment aux responsables politiques, aux organisations internationales, aux établissements d'enseignement supérieur et au grand public. Le thème de cette année arrive à point nommé et peut s'avérer utile à l'approche du Sommet de l'avenir et de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra en 2025.

SOURCE UNICEF Canada

Pour organiser des entrevues ou pour plus de renseignements, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Responsable principale des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]