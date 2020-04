Des changements apportés au programme Emplois d'été Canada pour aider les entreprises et les jeunes Canadiens touchés par la COVID-19

OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour soutenir les travailleurs, les entreprises et tous les Canadiens touchés par la pandémie de la COVID-19. En ce moment, les jeunes ont beaucoup de difficulté à trouver du travail. Pour bâtir des communautés fortes, nous avons besoin d'une main-d'œuvre solide qui offre de bonnes opportunités d'emploi aux jeunes. C'est pourquoi le gouvernement travaille pour aider les employeurs à s'adapter aux réalités de la COVID-19 et soutenir les jeunes Canadiens qui commencent à chercher un emploi d'été.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des changements temporaires au programme Emplois d'été Canada qui aideront les employeurs à embaucher du personnel pour l'été et permettront aux jeunes Canadiens d'obtenir les emplois dont ils ont besoin durant cette situation sans précédent. Ce programme aidera à créer jusqu'à 70 000 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans.

Les petites entreprises canadiennes dépendent de plus en plus du travail des jeunes Canadiens. Les modifications apportées au programme Emplois d'été Canada aideront les petites entreprises à embaucher et à garder les travailleurs dont elles ont besoin pour pouvoir continuer à fournir des services essentiels.

Parmi les changements temporaires apportés au programme cette année figurent :

une augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs des secteurs public et privé de recevoir eux aussi jusqu'à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour chaque employé;

une prolongation de la date de fin d'emploi jusqu'au 28 février 2021;

une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs projets et leurs activités professionnelles pour soutenir les services essentiels;

et une permission accordée aux employeurs d'embaucher du personnel à temps partiel.

Ces changements aideront les jeunes à rester connectés avec le marché du travail, à économiser de l'argent pour leur avenir et à trouver un emploi de qualité dans un milieu de travail sécuritaire, inclusif et sain.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement pour les jeunes Canadiens pendant cette crise. Ces mesures comprennent un moratoire de six mois, sans intérêt, sur le remboursement des prêts d'études canadiens, ainsi qu'une subvention salariale de 75 % pour les entreprises, ce qui aidera un plus grand nombre d'employeurs à garder leurs employés et leurs travailleurs à temps partiel au cours des prochains mois. Malgré ces mesures importantes, il reste encore beaucoup à faire pour les étudiants et les jeunes Canadiens. Le gouvernement du Canada continuera à chercher des moyens de soutenir tous les Canadiens, y compris les étudiants et les jeunes, pour faire face ensemble à cette pandémie.

Le programme Emplois d'été Canada offre aux jeunes la possibilité de développer et d'améliorer leurs compétences au sein d'organismes sans but lucratif, de petites entreprises et du secteur public. Ce programme appuie également la prestation de services communautaires importants. En adaptant le programme cette année, le gouvernement du Canada s'assure de nous fournir les ressources nécessaires pour aider les travailleurs, les entreprises et les communautés du Canada à limiter les conséquences sociales et économiques de la COVID-19.

« Les petites entreprises et les organisations communautaires sont le fondement même de notre économie et représentent une bouée de sauvetage pour les communautés à travers le pays. Elles font face à des difficultés économiques et à une demande de services sans précédent pendant la pandémie de la COVID-19. C'est pourquoi nous agissons dès maintenant pour leur apporter l'aide financière nécessaire pour garder leurs portes ouvertes et soutenir leurs communautés. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Pendant cette situation sans précédent, nous sommes conscients de l'impact des petites entreprises, des organisations à but non lucratif et des employeurs du secteur public sur notre économie et nos communautés. Notre rôle est de les soutenir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a apporté des modifications au programme Emplois d'été Canada. Ces changements soutiendront les employeurs afin qu'ils aident leurs communautés en offrant aux jeunes des emplois sûrs et de qualité. »

- L'hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Accessibilité

Les changements apportés au programme Emplois d'été Canada s'ajoutent au Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Celui-ci prévoit 107 milliards de dollars pour soutenir les Canadiens et les entreprises en difficulté en raison de la COVID-19.

s'ajoutent au Plan d'intervention économique du pour répondre à la COVID-19. Celui-ci prévoit 107 milliards de dollars pour soutenir les Canadiens et les entreprises en difficulté en raison de la COVID-19. L'appel de demande de financement pour le programme Emplois d'été Canada pour 2020 a pris fin le 28 février 2020. Pour répondre aux impacts économiques entourant la situation de la COVID-19, nous allons travailler avec les députés pour identifier les organisations qui fournissent des services essentiels aux communautés et qui pourraient donner du travail aux jeunes, mais qui n'ont pas fait de demande pour le programme Emplois d'été Canada en 2020.

pour 2020 a pris fin le 28 février 2020. Pour répondre aux impacts économiques entourant la situation de la COVID-19, nous allons travailler avec les députés pour identifier les organisations qui fournissent des services essentiels aux communautés et qui pourraient donner du travail aux jeunes, mais qui n'ont pas fait de demande pour le programme Emplois d'été en 2020. Le gouvernement du Canada a prévu un financement de 263 millions de dollars pour le programme Emplois d'été Canada en 2020. Ces fonds contribueront à créer jusqu'à 70 000 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans. Nous travaillerons avec les employeurs pour explorer des options de travail conformes aux plus récents conseils en matière de santé publique.

a prévu un financement de 263 millions de dollars pour le programme Emplois d'été en 2020. Ces fonds contribueront à créer jusqu'à 70 000 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans. Nous travaillerons avec les employeurs pour explorer des options de travail conformes aux plus récents conseils en matière de santé publique. Les emplois pourraient commencer dès le 11 mai 2020 et prendre fin au plus tard le 28 février 2021.

prendre fin au plus tard le 28 février 2021. Les jeunes pourront chercher les emplois offerts dans leur communauté grâce au site Web et à l'application de Guichet-Emplois.

Dans les années précédentes, les employeurs des secteurs privé et public n'avaient droit qu'à une subvention salariale pouvant atteindre 50 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires. L'augmentation de la subvention salariale pour les employeurs des secteurs public et privé sera accordée cette année seulement.

