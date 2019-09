Des centres culturels et récréatifs nouveaux et améliorés à venir dans six collectivités de la Colombie-Britannique

TSAWWASSEN, BC, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives et culturelles renforcent le dynamisme des collectivités, soutiennent la croissance économique, aident à célébrer la diversité du Canada et favorisent la santé et le bien-être de la population.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et députée de Delta, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Sheila Malcolmson, secrétaire parlementaire à l'Environnement et députée de Nanaimo, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement visant six installations culturelles et récréatives en Colombie-Britannique.

Les projets visent notamment la construction d'un nouveau centre communautaire jeunesse et culturel pour les membres de la Première Nation Tsawwassen et des collectivités avoisinantes, des rénovations et des améliorations à l'aréna Juan de Fuca à Colwood, la construction d'un centre culturel autochtone à Lake Country et l'aménagement d'un nouveau complexe sportif à North Cowichan pour accueillir plus de 200 000 visiteurs qui visitent chaque année ce parc sportif et récréatif extérieur de 26 acres.

La bande indienne de T'exelcemc utilisera les fonds pour construire un nouvel édifice administratif et communautaire à Williams Lake et la Première Nation de Sumas construira une nouvelle installation communautaire et récréative à vocation culturelle polyvalente pour les résidents de la réserve et les autres membres du public.

Ces nouvelles installations entièrement accessibles permettront aux gens de se rassembler pour devenir actifs et profiter d'une vaste gamme de services communautaires et de possibilités d'apprentissage. Pour les communautés des Premières Nations, ces installations contribueront à favoriser la sensibilisation culturelle, à protéger les traditions et à bâtir un avenir prometteur pour les jeunes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse plus de 3,3 millions de dollars, et les communautés plus de 6,6 millions de dollars dans le cadre de ces projets.

Citations

« Les centres culturels et récréatifs sont l'épine dorsale de nos collectivités et d'importants centres d'activités qui rassemblent les gens et les aident à prospérer et à grandir. Ces six projets fourniront aux gens de Williams Lake à Tsawwassen les installations modernes, accessibles et adaptées sur le plan culturel dont ils ont besoin pour adopter des modes de vie sains, promouvoir leur culture, apprendre de nouvelles choses et prospérer pour les générations à venir. »

« Notre gouvernement crée des possibilités pour les gens de tous âges et de toutes capacités en Colombie-Britannique afin d'enrichir leur vie. Cela comprend la création d'espaces publics qui favorisent la santé et le bien-être dans les collectivités de l'ensemble de la province. Les six projets annoncés aujourd'hui renforceront nos collectivités en rassemblant les gens, en préservant le patrimoine diversifié du Canada et en favorisant la croissance économique. Il s'agit du premier programme spécialisé de la Colombie-Britannique qui comprend des projets communautaires, culturels et récréatifs. »

L'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Les centres communautaires et récréatifs de la Colombie-Britannique offrent des espaces de rencontre pour enrichir l'esprit, nouer des relations et favoriser notre santé. Les administrations locales reconnaissent le rôle essentiel qu'elles jouent pour améliorer la qualité de vie et apprécient le soutien fourni par les gouvernements fédéral et provincial pour investir dans ces installations. »

Arjun Singh, président de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Les six projets sont les premiers à être approuvés dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

Les options de financement pour les projets admissibles dans le cadre de ce volet sont les suivantes :

jusqu'à 33,33 % du financement provincial et jusqu'à 40 % du financement fédéral pour les projets des administrations locales;



jusqu'à 75 % du financement fédéral pour les bénéficiaires finaux autochtones;



jusqu'à 15 % du financement provincial et jusqu'à 75 % du financement fédéral pour les projets autochtones hors réserve;



jusqu'à 25 % du financement provincial et jusqu'à 40 % du financement fédéral pour les projets sans but lucratif.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars soutiennent les infrastructures sociales dans les collectivités du Canada et 4 milliards de dollars sont destinés à appuyer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Document connexe

Document d'information

Des infrastructures culturelles et récréatives nouvelles et améliorées dans six collectivités de la Colombie-Britannique

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal accordé dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera des projets culturels et récréatifs dans six collectivités de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan. Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse plus de 3,3 millions de dollars et les demandeurs (municipalités, collectivités autochtones et organisations sans but lucratif) versent une contribution de plus de 6,6 millions de dollars.

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du demandeur Projet d'amélioration de l'aréna Juan de Fuca West Shore, île de Vancouver Le projet comprend le remplacement du plancher de l'aréna et des sièges des spectateurs, ainsi que l'amélioration du système de chauffage et des vestiaires. 798 936 $ 499 335 $ 699 069 $ Projet du complexe sportif de Cowichan North Cowichan Le projet comprend la construction d'un nouveau complexe sportif, y compris un espace polyvalent pour les réunions et les événements communautaires, et l'amélioration de l'aire d'administration des installations. 582 400 $ 485 284 $ 388 316 $ Centre communau-taire jeunesse Première Nation de Tsawwassen Le projet comprend la construction d'un nouveau centre récréatif, culturel et pour les jeunes, y compris une cuisine commerciale, une salle d'art, un laboratoire informatique, une salle d'activités de la maternelle à la 7e année, une galerie, une bibliothèque, une salle polyvalente, une salle de musique et de danse, une salle de musculation. 5 024 025 $ 1 004 805 $ 1 771 170 $ Installation polyvalente Sema:th Première Nation de Sumas Le projet comprend la construction d'une nouvelle installation communautaire et récréative polyvalente comprenant une salle communautaire, un gymnase, une salle de conférence, un espace aquatique, un centre de conditionnement physique et un pont piétonnier au-dessus du ruisseau voisin. 6 629 925 $ S/O 2 209 975 $ Centre culturel autochtone et parc naturel Lake Country Le projet comprend la construction d'un nouveau centre culturel autochtone dans le parc naturel de Lake Country, y compris un espace polyvalent pour la présentation des programmes, une galerie d'exposition/salle d'événement, une terrasse extérieure, une salle de réunion et une cuisine. 1 600 000 $ 1 333 200 $ 1 266 800 $ Édifice administratif et communau-taire de la bande indienne de Williams Lake T'exelcemc Le projet comprend la construction d'une nouvelle installation communautaire pour la bande indienne de Williams Lake, y compris un centre de réunion, des archives des citoyens, un musée, des bureaux administratifs et une exposition d'objets d'art et d'artéfacts. 1 493 190 $ 0 $ 497 730 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Programme d'infrastructure de la Colombie-Britannique :

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/funding-engagement-permits/funding-grants/investing-in-canada-infrastructure-program (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Pamela D'souza, Directrice des Communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement, 250-896-3755, pamela.dsouza@gov.bc.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca