Des beignes… à faire rêver! Les gens peuvent enfin savourer les beignes dont ils rêvent grâce à une NOUVELLE gamme de beignes de rêve exquis offerts chez Tim Hortons

Vous rêvez d'un beigne velouté dulce de leche? Nous avons le beigne qu'il vous faut! Saupoudré de délicieux sucre à la cannelle et farci d'une savoureuse garniture crémeuse au caramel, le Beigne de rêve dulce de leche est si succulent que vous en redemanderez.

Réalisez vos rêves de fraises sucrées en savourant le Beigne de rêve confetti à la fraise. Ce succulent beigne est trempé dans le fondant rose, puis décoré d'un tourbillon de glaçage à la fraise et de confettis multicolores.

Les rêves des amateurs de chocolat deviennent réalité avec le Beigne de rêve truffe au chocolat, un beigne délicieusement riche et chocolaté. Le beigne au chocolat est tranché en deux, farci d'une garniture fouettée au chocolat, puis garni de ganache au chocolat et de copeaux de chocolat noir - cela fait quatre variétés de chocolat en un seul beigne - comptez-les, quatre!

« Nous sommes très heureux d'offrir nos beignes de rêve à tous nos invités à travers le Canada », affirme Mike Hancock, directeur de l'exploitation de Tim Hortons. « Nous avons d'abord lancé ces beignes à notre Café d'innovation à Toronto, en Ontario, et la réaction des invités a été extrêmement positive. Ce n'est que la première de nombreuses initiatives emballantes que nous avons mises à l'essai au Café d'innovation et dont tous les gens pourront bientôt se régaler, partout au pays. »

Ces créations de rêve sont maintenant offertes à 1,99 $* aux restaurants Tim Hortons participants d'un océan à l'autre, afin que tout le monde puisse se régaler des nouvelles variétés de beignes de rêve. N'attendez pas une seconde de plus. Rendez-vous à votre Tim préféré pour vivre vos rêves dès aujourd'hui.

*Les prix peuvent varier selon la région. Taxes en sus.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le site TimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Meghan Giffin, North Strategic, [email protected]