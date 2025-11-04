Des baisses d'impôts qui plombent le premier budget Carney

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - C'est avec beaucoup de réserve que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) accueille le premier budget du gouvernement Carney. La centrale syndicale salue d'une part l'accroissement de l'investissement public en réponse à la guerre commerciale qui ébranle l'économie canadienne. Elle considère néanmoins que certains choix budgétaires, tels que des baisses d'impôts et une augmentation démesurée du budget alloué à la défense, minent la capacité du gouvernement à appuyer des secteurs stratégiques et à améliorer les conditions de vie de la population.

Si certains programmes fédéraux comme Maisons Canada ou l'appui à l'industrie du bois ou de l'acier ont toute leur raison d'être, la CSN déplore que le gouvernement se prive de revenus importants en abaissant d'un point le premier palier d'impôt sur le revenu des particuliers et en faisant une croix sur la hausse d'imposition sur les gains en capital, tout en abandonnant la taxe sur les services numériques. Au total, ces trois mesures auraient renfloué les coffres publics d'environ 10 milliards par année, selon les chiffres publiés par le Directeur parlementaire du budget. Et ce, sans compter les 300 millions en réduction fiscale additionnelle accordée aux entreprises par l'entremise de la superdéduction à la productivité.

Des compressions injustifiées

« À la lumière de l'ampleur de ce manque à gagner, les compressions demandées aux ministères et aux organismes publics - de 15 % sur trois ans - nous apparaissent totalement injustifiées », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

La dirigeante syndicale pointe en particulier les compressions apportées au financement de Services correctionnels Canada. « Ces coupes ne peuvent qu'exacerber une situation déjà tendue dans les pénitenciers fédéraux, aux prises avec un problème de surpopulation et de manque d'effectifs », fait-elle remarquer.

La CSN se réjouit toutefois que Radio-Canada ait été épargnée par les mesures d'austérité du gouvernement Carney : son budget sera bonifié de 150 M$ cette année.

Alors que les transferts fédéraux en matière de formation de la main-d'œuvre sont augmentés dans le présent budget, la CSN rappelle qu'ils ne compensent toujours pas les coupes effectuées l'an dernier. « De nombreux travailleurs et travailleurs subissent déjà les effets de cette guerre commerciale. Plusieurs d'entre eux auront besoin d'appui pour se réorienter professionnellement. Le minimum aurait été de compenser entièrement ces compressions budgétaires en matière de formation de la main-d'œuvre », soutient Caroline Senneville.

Dans un tel contexte d'incertitude, la bonification du programme d'assurance-emploi aurait été des plus pertinentes : pourtant, si certaines mesures ont été prolongées, le gouvernement Carney continue d'ignorer la réalité des travailleuses et travailleurs saisonniers, particulièrement dans le secteur forestier.

Enfin, la CSN déplore que, sans objectifs précis, la nouvelle stratégie de compétitivité climatique du Canada ne fasse qu'accroître l'incertitude quant à l'atteinte de cibles de réduction d'émission de gaz à effet de serre. « Les impacts du réchauffement climatique sont déjà ressentis par la population canadienne. La guerre commerciale actuelle ne peut servir de prétexte pour renoncer aux balises environnementales dont le Canada s'est doté », de conclure la présidente de la CSN.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

