WHITEHORSE, YT, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le Centre des Jeux du Canada pourra mieux desservir 735 000 personnes par année grâce aux améliorations qui seront apportées aux systèmes de ventilation dans le cadre d'un investissement fédéral de plus de 4,5 millions de dollars au titre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Whitehorse investit 2 475 000 $ dans le projet.

Annoncé par le député Brendan Hanley, le ministre Nils Clarke et la mairesse Laura Cabott, ce projet permettra d'offrir aux membres de la collectivité un espace plus sain et plus sûr où se réunir.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de loisirs comme le Centre pour soutenir des collectivités dynamiques et saines qui offrent aux résidents des lieux où rester en bonne santé, s'adonner à des loisirs et avoir accès à des ressources communautaires.

Le Centre des Jeux du Canada est ouvert 16 heures par jour, sept jours sur sept. D'importantes améliorations doivent être apportées au système de CVC du secteur de la piscine afin d'en améliorer la qualité de l'air et la ventilation, ainsi que d'atténuer les effets de l'humidité élevée. Le projet consiste également à installer de nouveaux matériaux d'isolation dans ce secteur afin d'améliorer l'efficacité énergétique globale du bâtiment.

Un financement a également été annoncé aujourd'hui dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour l'achat de deux véhicules électriques qui serviront à transporter les chauffeurs de Whitehorse Transit en direction et en provenance des itinéraires actifs. Les autobus pourront ainsi rester plus longtemps sur leurs itinéraires avec plusieurs chauffeurs, ce qui permettra d'offrir un service plus uniforme aux résidents qui dépendent du transport en commun pour se déplacer dans leurs collectivités.

Citations

« Soutenir le Yukon en améliorant les installations polyvalentes comme le Centre des Jeux du Canada est un élément important du développement d'une collectivité saine. Les améliorations annoncées ici à Whitehorse permettront aux familles, aux compétiteurs et aux visiteurs du Yukon d'avoir accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre des Jeux du Canada est un centre de sports et de loisirs précieux pour tous les résidents du Yukon. Cet investissement permettra de prolonger la durée de vie de l'installation et de la rendre plus écoénergétique. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir fait du Yukon une priorité en matière d'investissement et d'avoir contribué à rendre nos importants lieux publics plus écologiques et plus accessibles. »

L'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics, au nom de l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

« Chaque jour, plus de 10 % des résidents se rendent au Centre des Jeux du Canada pour s'entraîner, faire du sport et des activités, et participer à des événements communautaires. Ce financement permettra d'améliorer la ventilation du secteur de la piscine, ainsi que l'efficacité générale du bâtiment. Grâce à ces travaux, le Centre pourra rester ouvert et desservir les résidents pendant de nombreuses années. »

Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 530 000 $ dans les travaux d'amélioration qui seront effectués au Centre des jeux du Canada dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La Ville de Whitehorse investit 2 475 000 $ dans ce projet.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . La investit 2 475 000 $ dans ce projet. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, quatre projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 23 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 23 millions de dollars. De plus, le gouvernement fédéral investit 97 500 $ dans le projet de navette pour les chauffeurs de véhicules de transport en commun de Whitehorse dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Yukon fournit 32 500 $.

. Le gouvernement du fournit 32 500 $. Le VITC appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, six projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 4,6 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant plus de 1,5 million de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 4,6 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant plus de 1,5 million de dollars. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Taylor Harvey, Analyste des communications, Gouvernement du Yukon, 867-332-1237, [email protected]; Oshea Jephson, Gestionnaire, Communications stratégiques, Ville de Whitehorse, 867-689-0515, [email protected]