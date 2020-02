Des actions concrètes pour la Journée mondiale contre le cancer : la Fondation québécoise du cancer se rapproche de la Montérégie

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le 4 février marque la Journée mondiale contre le cancer qui vise à sensibiliser la population et les gouvernements à travers le monde à prendre des actions concrètes face au cancer.

Depuis maintenant 40 ans, la Fondation québécoise du cancer soutient tous les Québécois qui reçoivent un diagnostic - et leurs proches, et ce peu importe le type de cancer, le stade, leur âge, d'où ils viennent, leur situation ou leur histoire.

Avec l'objectif de toujours aller plus loin pour se rapprocher des Québécois touchés par un cancer, la Fondation se donne les moyens d'établir de nouveaux projets dans leur intérêt.

La Fondation est donc fière d'annoncer aujourd'hui deux nouveaux services récemment mis sur pied grâce à une belle collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Centre.

Le 30 janvier dernier a débuté un projet pilote qui permettra aux patients atteints d'un cancer et soignés à l'Hôpital Charles-Le Moyne de bénéficier de séances de kinésiologie à l'Hôtellerie Norman Fortier de Montréal. La Fondation québécoise du cancer mettra à la disposition des bénéficiaires un transport aller-retour gratuit entre l'Hôpital et la Fondation.

L'ambition est d'implanter ce service sur le long terme à d'autres hôpitaux, pour en faire bénéficier un plus grand nombre de patients.

La Fondation s'enracine encore un peu plus en Montérégie, en offrant depuis aujourd'hui, à l'Hôpital du Haut-Richelieu, des massages sur fauteuil aux personnes atteintes pendant leurs traitements de chimiothérapie.

« Grâce à cette collaboration avec la Fondation québécoise du cancer, nous sommes en mesure d'innover pour offrir à nos patients l'accès à des thérapies complémentaires dont ils ne pouvaient pas bénéficier avant. En mettant en place ces projets, nous avons non seulement un réel impact sur leur bien-être mais nous leur démontrons aussi qu'il y a toute une communauté derrière eux qui les soutient! » déclare Lyne Marquis, directrice générale adjointe, programmes sociaux, réadaptation et cancérologie au CISSS de la Montérégie-Centre.

La qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer est au cœur des préoccupations de la Fondation québécoise du cancer. C'est pourquoi en cette journée si précieuse, la Fondation participe concrètement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par un cancer et de leurs proches.

Rappelons que cette année, au Québec, ce sont 55 600 personnes qui recevront un diagnostic de cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer œuvre à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

