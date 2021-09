Des actions concrètes en habitation - 90 nouveaux logements abordables construits et bientôt habités à Granby

GRANBY, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, sont fiers de souligner l'arrivée des premiers locataires dans les 90 nouveaux logements abordables de Place Saint-Jacques, à Granby.

Place Saint-Jacques est un milieu de vie destiné à des aînés, des familles et des personnes vivant avec un problème de santé mentale. En plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'initiateur du projet, soit l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), aura investi 8,6 M$ dans ce projet. Pour sa part, la Ville de Granby y a versé plus de 5,6 M$.

Les deux bâtiments de Place Saint-Jacques vont accueillir leurs premiers locataires à compter de demain, 1er septembre. Situé à proximité des services, cet ensemble immobilier abrite, entre autres, une salle communautaire et un espace de rangement intérieur pour les quadriporteurs.

Citations :

« Place Saint-Jacques permettra à des ménages québécois - des aînés, des familles et des personnes ayant un trouble de santé mentale - d'avoir un chez-soi qui répond à leurs besoins. Aujourd'hui, ce sont 90 nouveaux logements abordables que nous inaugurons et je suis fière de voir le fruit de nos efforts ainsi prendre vie. Je salue tout le travail accompli par les dirigeants de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et leurs nombreux partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet. Je souhaite également la bienvenue à ses nouveaux locataires! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les responsables de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et leurs partenaires peuvent être fiers du travail accompli puisque ce projet vient répondre à des besoins en logements abordables pour des familles, des aînés et des personnes vivant un problème de santé mentale. Ces importants investissements dans le domaine de l'habitation représentent aussi une excellente nouvelle pour toute la région de Granby. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Ce complexe résidentiel est le résultat de plusieurs années de travail et de démarches et répond à un besoin important en logement social. En offrant des logements abordables dans une communauté, on permet aux familles et aux personnes avec différents besoins de se loger dans des milieux de vie adéquats sans y sacrifier une part importante de leurs revenus. Je suis très satisfait de la concrétisation de ce projet à Granby. »

Pascal Bonin, maire de Granby

« C'est avec beaucoup de fierté que je souligne, au nom du conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, le travail colossal réalisé par les membres de notre équipe et de nos partenaires financiers. Ce projet d'envergure mettra à la disposition de la population de notre territoire 90 logements, répondant ainsi à un besoin important en matière de logement social dans notre région. »

Robert Riel, président de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville

Fait saillant :

Les locataires de 74 des 90 logements de la Place Saint-Jacques pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 1,3 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Granby .

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

