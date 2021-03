Les invités recevront un rebord avec chacun de leurs achats admissibles lorsqu'ils numérisent leur carte FidéliTim de plastique ou leur code FidéliTim sur l'appli. Une nouveauté cette année : en plus des boissons chaudes, certaines boissons froides et certains sandwichs et wraps de déjeuner donnent aussi des rebords. Les invités peuvent révéler leurs rebords sur l'appli Tim Hortons ou sur le site de Déroule pour gagner et gagner de superbes prix.

« Nous sommes très heureux de lancer notre concours Déroule pour gagner repensé, dans le cadre duquel les invités de Tim Hortons gagneront un prix avec chacun de leurs rebords », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Les Canadiennes et Canadiens aiment beaucoup la tradition annuelle de Déroule pour gagner, et le concours est meilleur que jamais cette année. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer d'améliorer la tradition en rendant le concours entièrement numérique. »

Certains grands prix sont de retour cette année, mais nous avons aussi de nouveaux prix très intéressants, et la valeur des prix est plus importante que jamais. En révélant leurs rebords, les invités courent la chance de gagner un prix parmi plus de 10,3 millions de prix de cafés, plus de 3,4 millions de prix de beignes, plus de 1,7 million de gobelets Tim Hortons réutilisables et 45 000 prix de Carte TimMD de 25 $. Il y a aussi des points FidéliTim à gagner. Voici une liste des prix à gagner dans le cadre de Déroule pour gagner cette année :

15 véhicules Volkswagen Taos Highline 2022

10 escapades d'une semaine dans un établissement Fairmont admissible au Canada et 15 000 milles de récompense AIR MILES MD (ces prix pourront être utilisés lorsque le contexte de santé publique le permettra)

et 15 000 milles de récompense AIR MILES (ces prix pourront être utilisés lorsque le contexte de santé publique le permettra) 125 escapades d'une fin de semaine comprenant des bons de récompense Ovation et une carte-cadeau Fairmont (ces prix pourront être utilisés lorsque le contexte de santé publique le permettra)

50 téléphones intelligents Samsung Galaxy S21 5G

75 téléphones intelligents Samsung Galaxy A51

75 téléviseurs intelligents 4K UHD de 65 po de Samsung

UHD de 65 po de Samsung 1 200 paires d'écouteurs sans fil « Indy Fuel True Wireless » de Skullcandy

40 consoles Xbox Series S

250 cartes-cadeaux prépayées American Express MD de 1 000 $

de 1 000 $ 750 cartes d'entrée familiale ou de groupe « Découverte » de Parcs Canada

300 cartes d'approvisionnement en carburant de 100 $ de Parkland valables aux stations d'essence Pioneer, Ultramar, Chevron et Fas Gas

50 cartes « Des films pour un an » de Cineplex®

250 000 locations de film numérique sur Boutique Cineplex®

1 000 cartes-cadeaux numériques de 100 $ de Home Hardware

25 000 codes de carte-cadeau Uber Eats de 20 $

1 000 abonnements numériques d'un an à The Athletic

10 abonnements d'un an à Crave avec HBO, Starz et Super Écran

100 000 abonnements de six mois à Sportsnet Now+

250 000 essais Xbox Game Pass Ultimate d'un mois

20 000 abonnements d'un mois à Spotify Premium

13 prix de 100 000 milles de récompense AIR MILESMD

Rendez-vous sur le site déroulepourgagner.ca pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours. Seuls les résidents du Canada inscrits à FidéliTim et âgés de 13 ans ou plus peuvent participer.

Une autre nouveauté cette année : les invités qui passent une commande de livraison directement sur l'appli Tim Hortons recevront un rebord pour chacun de leurs achats admissibles.

Déroule pour gagner commence aujourd'hui et se termine le 4 avril. Tous les rebords doivent être révélés au plus tard le 18 avril.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com .

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]