Dernière période de questions à Québec - L'hypocrisie environnementale caquiste s'invite au Salon bleu

QUÉBEC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ -Alors que la COP15 sur la biodiversité bat son plein à Montréal, la CAQ célèbre l'étalement urbain à l'Assemblée nationale du Québec. Etienne Grandmont a profité de la dernière période de question de la session parlementaire pour interpeller Geneviève Guilbault à propos des projets autoroutiers caquistes, dont le 3e lien.

« Le pire problème environnemental au Québec, c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain c'est causé par quoi? Par l'augmentation de la capacité autoroutière. Et que fait la CAQ? Elle finance des projets d'étalement urbain! La 25, la 19, la 30, la 13 et la cerise sur le sundae : le 3e lien, tous des projets d'étalement urbain qui vont gruger nos terres agricoles, nos milieux humides et nos forêts », déclare Etienne Grandmont.

Malheureusement, la ministre Guilbault ne s'est pas engagée à mettre de côté les chantiers d'autoroutes destructrices de la CAQ, mais le député de Taschereau a insisté pour lui remettre des textes scientifiques à consulter pour déboulonner certains mythes en transport et la guider dans la planification des projets de transports au Québec.

« En pleine COP15, Geneviève Guilbault se lève à l'Assemblée et se félicite en rigolant des projets d'étalement urbain que son gouvernement finance. L'hypocrisie environnementale de la CAQ en pleine action: pendant que Benoît Charette prend des photos à la COP15, sa collègue des Transports célèbre l'étalement urbain. On voit qui décide vraiment à la CAQ », a commenté Gabriel Nadeau-Dubois.

L'étalement urbain du 3e lien est déjà commencé

En ce moment, au lieu de s'attaquer à la crise la plus importante de notre siècle, la CAQ finance des projets d'expansion du réseau autoroutier. Ce sont des milliards de dollars d'investissement direct dans l'étalement urbain! Le meilleur exemple est dans la région de Québec alors que la CAQ s'obstine à aller de l'avant avec son projet de tunnel autoroutier sous le fleuve.

« C'est 6 à 10 milliards qui vont financer la destruction des terres agricoles dans Bellechasse et Lévis. C'est d'ailleurs déjà commencé: des spéculateurs achètent des terrains et ont même débuté la construction où va émerger la future autoroute. Est-ce que la ministre est au courant que l'étalement urbain causé par la promesse d'un 3e lien est déjà commencé? », a questionné Etienne Grandmont devant la ministre responsable des Transports Geneviève Guilbault, également élue dans la région de Québec.

