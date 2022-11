Dernière chance pour voir les expositions Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle et La Brasserie Dawes à Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Après une décennie d'activités, les expositions hors les murs du Musée de Lachine Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle ainsi que La Brasserie Dawes à Lachine fermeront leurs portes le 18 décembre 2022. Par la même occasion, l'exposition virtuelle ne sera plus accessible à l'adresse blackhorse.museedelachine.com. Le Musée invite donc le public à profiter des dernières semaines pour voir ou revoir les objets et annonces publicitaires de la bière Black Horse produite à l'époque par la brasserie Dawes.

Présentées gratuitement dans les voûtes et le tunnel de L'Entrepôt du complexe culturel Guy-Descary depuis 2012, ces expositions ont permis la mise en valeur de l'histoire de la brasserie Dawes fondée à Lachine en 1826 en présentant de manière inédite les stratégies de publicité et de marketing qui ont contribué à son succès.

Afin de souligner la fin de l'exposition et de permettre à la population d'y accéder une dernière fois, le Musée de Lachine organisera le 10 février 2023, un événement festif dont les détails seront annoncés prochainement.

Les expositions sont ouvertes au public les vendredis et les soirs de spectacles, de 18 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h, à L'Entrepôt du complexe culturel Guy-Descary au 2901, boulevard Saint-Joseph à Lachine.

À propos de la collection Dawes Black Horse

La collection Dawes Black Horse du Musée de Lachine se compose de plus de 800 objets qui ont été soigneusement choisis par le collectionneur et antiquaire Michel Ste-Marie. Depuis 1999, le Musée de Lachine est dépositaire de cette collection. Conscient de la valeur historique et patrimoniale de la brasserie Dawes à Lachine, le Musée de Lachine entend déployer dans les prochaines années de nouvelles stratégies de mise en valeur du patrimoine de la brasserie Dawes.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Source : Musée de Lachine; Renseignements : Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal, 514 261-8355 | [email protected]